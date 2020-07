Kind angefahren – Autofahrerin gesucht

Mit ihrem schwarzen VW erfasste eine bislang unbekannte Autofahrerin am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr in der Hofherrnstraße einen Elfjährigen, der die Fahrbahn auf Höhe eines Einkaufsmarktes querte. Die Front des Fahrzeugs streifte das Kind, wobei es am Oberschenkel verletzt wurde. Die Autofahrerin erkundigte sich wohl kurz nach dem Befinden des Kindes, fuhr dann jedoch weiter, als der Elfjährige meinte, dass alles in Ordnung sei. Nachdem der Junge zuhause über Schmerzen klagte, wurde er von seinem Vater zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die weitere Hinweise auf den VW oder dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/5240 in Verbindung zu setzen.