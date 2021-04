Kiesewetter zur K-Frage: Entscheidung müssen alle mittragen

Roderich Kiesewetter hat sich zur Frage der Kanzlerkandidatur der Union geäußert. „Die Frage der Kanzlerkandidatur ist primär eine Frage der Parteien CDU und CSU, insofern ist das Verfahren, daß die jeweiligen Präsidien die Unterstützung für einen Kandidaten aussprechen, richtig.

Für mich entscheidend ist, wer ist für Deutschland nachhaltig der bessere Kandidat, wer bringt die entscheidenden Eigenschaften mit, Deutschland nach der Pandemie zu regieren. Hier werden andere Fähigkeiten benötigt, als jetzt vielleicht kurzfristig in der Pandemie von der Bevölkerung gewünscht erscheinen.

Eine ausgleichende Kraft für unsere Bevölkerung, Kompromissfähigkeit mit möglichen Koalitionspartnern, Vermittlungsgeschick für einen Neuaufbruch der EU in einer Post-Corona-Zeit, das sind Fähigkeiten, die entscheidend sind und wichtig für unser Land. Es gilt also vorrausschauend zu entscheiden und nicht aufgrund kurzfristiger Stimmungen. Auch für das Kräfteverhältnis in der Union ist die Entscheidung wichtig. Geeignet sind grundsätzlich beide, aber unter Berücksichtigung der genannten Aspekte spreche ich mich persönlich für Armin Laschet aus. Wichtig ist, daß die Entscheidung von allen Mitgliedern und allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern beherzt mitgetragen wird und die Union sich vereint hinter den Kanzlerkandidaten stellt.

Eine Entscheidung durch die Fraktion halte ich hierbei nicht für hilfreich. Vielmehr könnte dies zu Verwerfungen führen. Hier bin ich ganz bei Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble, der auf die schweren Wunden hinweist, die die Entscheidung 1979 hinterlassen hat. Zudem wird ein Teil der Fraktion überhaupt nicht mehr zur Wahl antreten. Bei einigen Fraktionsmitgliedern spielen sicherlich auch persönliche Überlegungen eine Rolle. Sicher werden die Präsidien aber auch die Stimmung der Fraktion in ihre Überlegungen einbeziehen – die Fraktion in Person des Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus ist in allen entscheidenden Gremien vertreten. Über ihn ist die Fraktion stets an der Entscheidung beteiligt. Die Präsidien werden sicherlich auch alle weiteren Stimmungen aus der Basis und den Medien in ihre Überlegungen einbeziehen.“

Armin Burger, Fraktionschef der CDU im Ellwanger Gemeinderat, hingegen, hält Markus Söder für den geeigneteren Kanzlerkandidaten. „Ich hoffe, dass Armin Laschet zugunsten von Markus Söder im Interesse der Union verzichtet“, so Burger.