Kiesewetter warnt: Frieden in Europa ist gefährdet

Ein Umdenken in der Russland-Politik hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter bei einer Rede im Bundestag gefordert. Die Debatte zum Thema „Frieden in Europa sichern – Territoriale Integrität der Ukraine darf nicht in Frage gestellt werden“ fand im Anschluss an den Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Kiesewetter warnte, ohne ein schnelles Umdenken sei der Frieden in Europa dauerhaft gefährdet.

Die Zukunft mit gemeinsamen Werten, Frieden und Freiheit sei aktuell bedroht, fürchtet Kiesewetter. Durch den massiven Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine und durch die gegen die regelbasierte internationale Ordnung gerichteten Forderungen Russlands sei die europäische Friedensordnung in Gefahr.

Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete und Obmann im Auswärtigen Ausschuss ging auf die Verantwortung Deutschlands ein, die europäische Friedensordnung zu schützen. „Deutschland hat die historische Verantwortung, die europäische Friedensordnung zu schützen und den Frieden in Europa dauerhaft zu fördern. Dieser Friede ist durch das Verhalten Russlands, das Großmachtstreben und die hybride Kriegsführung bedroht. Russland hat Völkerrecht mehrmals gebrochen, die bisherigen sanften Sanktionen des Westens konnten die permanente Bedrohung nicht aufhalten. Putin hat dies als Schwäche ausgelegt und die Uneinigkeit in Europa als strategischen Vorteil genutzt.

„Wir brauchen ein Umdenken in unserer Russland-Politik und zwar schnell, ansonsten ist der Frieden in Europa dauerhaft gefährdet“, so Kiesewetter. Deshalb appellierte er an die Bundesregierung, erstens eine geschlossene und entschlossene europäische Antwort zu finden und einheitliche Signale zu senden. Putin verstehe nur eine Sprache: Geschlossenheit, Entschlossenheit und Stärke. Dazu müssten zweitens alle Sanktionsmöglichkeiten auf den Tisch. Drittens müsse die Ukraine auch militärisch unterstützt werden, denn Waffen könnten auch zur Deeskalation, zur Abschreckung, beitragen. Viertens müsse die Bundesregierung die Resilienz der Bevölkerung stärken, indem sie jetzt schon deutlich mache, dass dieser Konflikt Kosten haben werde, und bereits jetzt Vorsorge treffe, diese gering zu halten. Die Kosten würden aber noch viel höher sein, wenn es zu einem Krieg komme: „Dann verlieren wir unsere Freiheit, dann wird erneut Flucht, Vertreibung und Leid Europa prägen“, so Kiesewetter.

Deutschland habe eine besondere Rolle in Europa, fuhr der Abgeordnete des Wahlkreises Aalen-Heidenheim fort. Für Deutschland seien der Umgang mit der Ukraine und die Entwicklung des Konfliktes der Lackmus-Test für die künftige Rolle in der EU und der Welt. „Die uneinheitliche Linie der Bundesregierung und die fatalen Signale des Zauderns und der mangelnden Verantwortungsübernahme schaden Deutschlands Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit“, warnte Kiesewetter. „Deshalb ist es jetzt entscheidend, dass Deutschland seiner historischen Verantwortung gerecht wird und endlich den notwendigen Beitrag für die europäische Sicherheitsordnung leistet.“