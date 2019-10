Kiesewetter spricht sich für internationale Sicherheitszone in Nordsyrien aus

Auf ihrem ersten sicherheitspolitischen Stammtisch tauschten sich die Seniorenunion und der christdemokratische Nachwuchs auf der Ostalb in der MTV-Gaststätte Aalen mit Vertretern aus Politik, Bundeswehr und Industrie über die Entwicklung der europäischen Sicherheitspolitik aus.

„Wir brauchen eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien, um die dortige Zivilbevölkerung zu schützen und Kriegsflüchtlinge vor Ort versorgen zu können“, betonte der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete und Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter, eingangs in einer Videobotschaft aus Berlin. Syrien sei jedoch nicht der einzige Konfliktherd in der Nachbarschaft Europas. Deshalb sprach sich Kiesewetter dafür aus, die sicherheitspolitische Kooperation in der europäischen Union zu intensiveren.

Aus der Praxis dieser Zusammenarbeit berichtete Marco Esser, der als Jugendoffizier bei der Bundeswehr für den Raum Ellwangen zuständig ist. In seinem Vortrag zeigt er auf, wie außenpolitische Entscheidungen in der EU getroffen werden und wie die Zusammenarbeit mit der NATO ausgestaltet ist. Als sicherheitspolitische Kernkompetenz der Europäischen Union sieht er vor allem die Prävention von Konflikten und den Aufbau von Sicherheitsstrukturen in instabilen Staaten.