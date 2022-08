Kiesewetter schlägt Alarm wegen Sprach-Kitas

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter schlägt Alarm: Laut Haushaltsentwurf 2023 der Ampel-Regierung werde das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“, das seit 2011 die sprachliche Bildung fördert, ersatzlos gestrichen. Davon wären im Wahlkreis 27 Sprach-Kitas betroffen.

Der Wahlkreisabgeordnete setzt sich nun für diese Kitas ein. „Sprache ist der Schlüssel zu einer gelungenen Integration. In Sprach-Kitas geht es um die Sprachentwicklung, sprachliche Bildung, Mehrsprachigkeit und frühkindliche Bildung. Für das Programm habe ich stets geworben, und es ist sehr erfolgreich“, betont Kiesewetter.

17 Sprach-Kitas sind in der Stadt Aalen, drei Einrichtungen in Hüttlingen und jeweils eine in Oberkochen und Neresheim. Im Landkreis Heidenheim gibt es neben Herbrechtingen jeweils eine in Giengen, Heidenheim, Sontheim und Niederstotzingen. Erst Anfang des Jahres sei mit dem Familienzentrum Sankt Franziska in Herbrechtingen die 27. Einrichtung im Wahlkreis dazugekommen. „Die Fortführung des Erfolgsprogramms ist jetzt jedoch gefährdet“, so Kiesewetter.

Der Beschluss des Bundeskabinetts, nach mehr als zehn Jahren die Mittel für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ zu streichen, ist aus Sicht des Abgeordneten völlig unverständlich. In ihrem Koalitionsvertrag habe die Ampel noch versichert, dieses Programm weiterzuentwickeln und zu verstetigen. Da etwa 40 Prozent der Kita-Kinder einen Migrationshintergrund haben, sei dieser Ansatz gut und richtig. Eine Chance auf Interaktion, Teilhabe und letztlich Integration gebe es nicht zum Nulltarif, so Kiesewetter. Ganz zu schweigen von den Folgen der Corona-Pandemie, die mit Hilfe des Sprachprogramms zumindest abgemildert wurden. Der Unionsfraktion sei es unverständlich, dass die Unterstützung dieses erfolgreichen Programms ausgerechnet in einer Zeit beendet werden solle, in der zahlreiche Kinder aus der Ukraine betreut werden müssten. „Wir fordern, eine Lösung für das Bundesförderprogramm „Sprach-Kitas“ jetzt in die Wege zu leiten und die einseitige Mittelstreichung von Seiten des Bundes zu stoppen“, äußert sich der Konservative. Ihm sei klar, dass es künftig noch weiterer Sparmaßnahmen bedürfe, aber diese dürften gerade nicht bei frühkindlicher Bildung ansetzen. Kiesewetter fordert: „Die 27 Sprach-Kitas im Wahlkreis sollten erhalten bleiben.“

Kitas mit einem hohen Anteil an förderbedürftigen Kindern konnten aus dem Programm bisher 25 000 Euro pro Jahr für eine zusätzliche halbe Fachkraft beantragen, die dabei hilft, die sprachliche Bildung in den Kita-Alltag zu integrieren. „Wir alle wissen, wie wichtig frühkindliche Bildung ist. Bei Kindern mit Unterstützungsbedarf legen die Sprach-Kitas das Fundament für schulischen und beruflichen Erfolg“, mahnt Kiesewetter. Zu einem späteren Zeitpunkt aufzuholen, was hier in jungen Jahren versäumt werde, sei für die Betroffenen ungleich mühsamer und für die Staatskasse deutlich teurer.