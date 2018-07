Kiesewetter nennt vertrauliche Quelle

Ein Mitarbeiter des BND steht vor Gericht, weil Roderich Kiesewetter dem Bundesnachrichtendienst dessen Identität preisgegeben habe. Das ergibt sich aus einer gemeinsamen Recherche von „stern.de“ und „Report Mainz“.

Demnach hat der BND-Mann dem CDU-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Aalen-Heidenheim eine „skandalträchtige Info“ gesteckt. Allerdings, so „stern.de“, sind solche vertrauliche Informationen an Abgeordnete nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Denn die Hinweisgeber sollen nicht die „Rache ihrer Vorgesetzten“ fürchten müssen.

Das aber scheint im vorliegenden Fall geschehen. Kiesewetter habe den Hinweis genutzt, „um bald darauf dennoch dem damaligen BND-Präsidenten Gerhard Schindler den Namen seiner Quelle zu nennen“. Der BND hat daraufhin seinen Mitarbeiter und Hinweisgeber angezeigt. Der Vorwurf: Geheimnisverrat. Der Fall wird jetzt vor dem Amtsgericht in Berlin-Tiergarten verhandelt.

Bei der Information sei es um zwei BND-Zuträger in der Führungsetage des Reservistenverbands gegangen, so „stern.de“ und „Report Mainz“. Kiesewetter war zu der Zeit Präsident des Verbands. Diese Information habe ihn empört, wird Kiesewetter zitiert. Den Ruf des Verbands habe der Geheimdienst „kompromittiert“.