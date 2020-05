Kicherer ist neuer Sponsor des fiftyFifty-Taxi

Einen Scheck in Höhe von 2500 Euro hat Hans-Jörg Frick, der Geschäftsführer der Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG, noch vor Corona an Landrat Klaus Pavel und Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nahverkehr des Landratsamtes Ostalbkreis für das Verkehrssicherheitsprojekt „fiftyFifty-Taxi“ überreicht. Die Ellwanger Firma trägt mit diesem Engagement dazu bei, dass junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren am Wochenende vergünstigt mit dem Taxi nach Hause fahren können. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Verkehrssicherheitsaktion fiftyFifty-Taxi allerdings vorerst bis Ende Mai eingestellt. Die Landkreisverwaltung bittet auch die jungen Leute, sich an die dringenden Empfehlungen zu halten und soziale Kontakte auf das Notwendigste zu minimieren.