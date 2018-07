KGW verabschiedet zwei verdiente Lehrer

Nach vielen Jahren wertvollen pädagogischen Wirkens sind am KGW die Kollegen Georg Heller und Bernd Körber in den Ruhestand verabschiedet worden.

Georg Heller kam im September 1988 an das Kopernikus-Gymnasium und prägte seitdem nachhaltig den Kunstunterricht. Unzähligen Schülerinnen und Schülern zeigte Heller die Schönheit seines Fachs und führte sie zu einem sehr erfolgreichen Abschneiden in den Abiturprüfungen. Auch bei der Ausgestaltung des Schulhauses war Heller tätig und hinterließ am KGW im wahrsten Sinne des Wortes viele Spuren. Eine besondere Aufmerksamkeit widmete er den Bühnenbildern der alljährlichen Theater- und Musicalaufführungen der Schule. Sie riefen immer begeistertes Staunen hervor und trugen viel zum Erfolg der Aufführungen bei.

Bernd Körber unterrichtete 22 Jahre lang die Fächer Sport und vor allem Mathematik. Er verstand es hervorragend, seine Schülerinnen und Schüler mit den Regeln dieses immer als schwierig geltenden Fachs vertraut zu machen, so dass viele ihre Freude an und ihre Begabung für die Mathematik entdeckten. Als Fachvorsitzender, Oberstufenbeauftragter, Personalrat und Mitglied der Schulkonferenz leistete er über viele Jahre wertvolle Arbeit und trug wesentlich zum reibungslosen und qualitätsvollen Gelingen des Schulalltags bei.

Neben den beiden Pensionären verließen zum Schuljahresende Frank Bauer und Dietmar Schmid die Schule. Sie wurden auf eigenen Wunsch an Schulen ihrer Heimatorte versetzt.

Schulleiter Michael Weiler dankte allen Kollegen für die der Schule geleisteten Dienste und überreichte im Kollegenkreis die Urkunden. Das Kollegium erinnerte in Wortbeiträgen und Liedern an viele gemeinsame Begebenheiten und dankte den Kollegen ebenfalls für die jahrzehntelange sehr gute Zusammenarbeit.