KGW verabschiedet Michael Weiler in den Ruhestand

Mit seiner ebenso gelassenen wie weitsichtigen und entschiedenen Art, mit seiner zutiefst humanistischen Grundhaltung und seiner umfassenden Kompetenz hat Michael Weiler in seinen 15 Jahren als Schulleiter das Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen (KGW) entscheidend mit geprägt. Darin sind sich am Freitagvormittag im Foyer der Schule alle Rednerinnen und Redner einig gewesen, als Weiler mit einer Feier in den Ruhestand verabschiedet wurde. Gleich zu Beginn fasste es sein Stellvertreter Gerhard Ott in seiner Begrüßung so zusammen: „Eine erfolgreiche Ära am KGW geht zu Ende.“

Eine Steilvorlage für alle Würdigungen seiner Person hatte Weiler bereits mit dem Horaz-Zitat geliefert, das er auf die Einladung hatte drucken lassen: „Gelassen gedenke in Lagen voll Härte zu bewahren den Sinn.“ Dass Weiler in den 15 Jahren als Schulleiter auch in Krisenzeiten, zuletzt während der vergangenen beiden Corona-Jahre, stets ruhigen Mut und zugleich Führungskraft bewiesen habe, das zog sich wie ein roter Faden durch die Ansprachen und Grußworte.

Ott zog die Buchstaben der Abkürzung KGW heran und bescheinigte Weiler, kompetent, gerecht und weitblickend zu sein. In den 15 Jahren habe er das KGW mit sicherer Hand und großem Weitblick geführt und zu dem geformt, was es heute sei.

Die Schulreferentin am Regierungspräsidium Stuttgart, Anne Löcherbach, skizzierte Weilers Werdegang in über 40 Dienstjahren, der ihn von Stuttgart aus zusammen mit seiner Frau Petra zunächst ans Bopfinger Ostalb-Gymnasium geführt hatte. Nach 23 Jahren dort sei es 2007 für den Musik- und Opernliebhaber Weiler fast folgerichtig gewesen, dass er Schulleiter einer so „klangvollen Schule“ wie dem KGW mit seinem weithin renommierten Musikzug geworden sei. Harmonie, Zusammenklang und das Miteinander – in der Musik unerlässlich – hätten unter anderem auch mit dem von ihm initiierten Leitbild das KGW geprägt. Als „old white man“, wie es Weiler einmal selbst genannt habe, sei er zudem zu einer viel gefragten Institution in der regionalen Schullandschaft geworden. Und in seinen elf Jahren als geschäftsführender Schulleiter der Aalener Gymnasien habe er, so Löcherbach weiter, aus diesen drei Schulen ein Team geformt anstatt sie zu Konkurrenten zu machen.

Oberbürgermeister Frederick Brütting hob die klare Wertehaltung und die wertschätzende Kommunikation Weilers hervor und nannte ihn einen Pionier bei der Digitalisierung der Aalener Schulen. Die Stadtverwaltung habe sehr viel von Weilers Vorstellungen und Anregungen profitiert. „Wir finden es einfach schade, dass er die Schule verlässt“, bekannte die Wasseralfinger Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Weiler sei stets der ruhend Pol und der starke Kämpfer für das KGW gewesen.

Der geschäftsführende Schulleiter der Aalener Schulen, Karl Frank, sagte, Weilers ruhige und besonnene Art sowie sein profundes Wissen hätten sehr viel zum Gelingen der Aalener Schullandschaft beigetragen. Auch in Namen des KGW-Elternbeirats dankte der Vorsitzende des Fördervereins, Andrej Lässig, für Weilers Engagement und eine stets verlässliche Zusammenarbeit. Mit einer „höchst spektakulären Bäckerkiste“, wie er sagte, spielte Schülersprecher Marco Birkhofer auf den gemeinsam von der SMV und Weiler organisierten Pausenverkauf am KGW an, nachdem der bisherige Bäcker ausgestiegen war.

Für ihren ebenso geistvollen wie amüsanten Beitrag namens des Kollegiums zog Heike Deutschmann die weltberühmte Karrikatur „Der Lotse geht von Bord“ zur Entlassung Bismarcks durch Kaiser Wilhelm II. heran, die nach dem Ende der Amtszeit von Helmut Schmidt der „Spiegel“ auf den scheidenden Kanzler umgemünzt hatte. Die preußischen Tugenden Bismarcks wie Pflichtbewusstsein und Disziplin könne man in Weiler ebenso entdecken wie Helmut Schmidts Qualitäten als Macher und Manager. Letztlich, so Deutschmann, sei Weiler aber weder „Bismarckianer“ noch „Schmidtianer“, sondern „selber aner“ wie es ein berühmter bayrischer Dirigent einmal gesagt habe, in diesem Fall nämlich Schwabe, Protestant und Humanist, was schon viel über Weiler aussage.

Am Ende bezeichnete Michael Weiler in seinen umfassenden Dankesworten die Schulleitung als eine anstrengende, aber auch erfüllende Tätigkeit. Letztlich hätten in den vergangenen 15 Jahren aber nur alle daran Beteiligten das KGW gemeinsam weiterentwickeln können.

Musikalisch begleiteten der ehemalige KGW-Schüler und fulminant spielende Pianist Elias Opferkuch, ein Streichquartett der Schule und der renommierte KGW-Kammerchor unter der Leitung von Thomas Baur den scheidenden Schulleiter in den Ruhestand.