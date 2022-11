KGW-Musik-AGs stimmen auf Weihnachten ein

Die Musik-AGs des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums haben sich auf der Kapfenburg für ihre Auftritte in diesem Schuljahr vorbereitet. Schon im Advent stehen für alle AGs erste Konzerte an.

Am Sonntag, 4. Dezember, um 14.30 Uhr findet das Adventskonzert des Landratsamts (Foyer) statt, an dem sich auch der KGW-Kammerchor beteiligt. Allein bestreitet der KGW-Kammerchor unter Leitung von Thomas Baur am Montag, 12. Dezember, um 19 Uhr sein traditionelles Adventskonzert im Kloster der Franziskanerinnen Schwäbisch Gmünd. Auf dem Programm steht weihnachtliche und sakrale Chormusik aus verschiedenen Jahrhunderten.

Alle Chöre und Orchester des KGW sind am Mittwoch, 14. Dezember, um 18 Uhr beim KGW-Adventskonzert in der Kirche Sankt Stephanus Wasseralfingen zu hören. Die Ensembles stimmen musikalisch auf das Weihnachtsfest ein und singen und musizieren auch für das Hilfsprojekt Burkina Faso, welches die KGW-Schulgemeinschaft schon seit 40 Jahren unterstützt.

Fetzig wird es am Sonntag, 12. Februar, ab 19 Uhr im Café Podium. Die KGW Big Band unter Leitung von Hans-Jörg Beiderwellen-Fuchs bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Big-Band-Sound und starken Solisten.

Das Streichensemble des KGW unter Leitung von Alexander Rube ist am Freitag, 17. Februar, von 13.30 bis 14 Uhr in der Magdalenenkirche Wasseralfingen zu hören. Es sorgt hier mit einem „Ohrenschmaus“ im Rahmen der Vesperkirche für einen „musikalischen Nachtisch“.

Im März 2023 findet die Chorbegegnung des KGW-Kammerchors mit dem Jugendchor des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz ihren Abschluss. Die Sängerinnen und Sänger aus Oschatz sind diesmal zum Gegenbesuch beim KGW und werden gemeinsam mit dem KGW-Kammerchor ein Begegnungskonzert gestalten. Das Konzert findet am Samstag, 4. März, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Bopfingen statt.