KGW-Konzert in der Stephanuskirche

Auch wenn viele Einschränkungen zu beachten sind, so möchten sich die musikalischen Ensembles des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen (KGW) nach langer Abstinenz wieder mit einem gemeinsamen Konzert präsentieren. Die Chöre der Klassen 5 bis 7 und 8 bis 12, der Kammerchor und ein Streichquartett werden am Dienstag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Sankt Stephanuskirche ein kleines geistliches Konzert geben. Der Eintritt ist frei, aber pandemiebedingt ist die Besucherzahl begrenzt, so dass um eine Platzreservierung unter Telefon 07361 / 97706 oder per E-Mail an kgw@gw.schule.bwl.de gebeten wird. Für die Veranstaltung gelten die 2G-Regel und die Maskenpflicht.