KGW-Kammerchor gibt Privatkonzert für Michael Patrick Kelly

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause konnte der Kammerchor des Kopernikus-Gymnasiums unter der Leitung von Thomas Baur seine erste Chorfahrt antreten. Es ging nach Dresden, wo der Kammerchor bei einem Gottesdienst in der Frauenkirche auftrat. Unter den Besuchern war auch der Sänger und ehemaliges Mitglied der Kelly Family, Patrick Michael Kelly, dessen Kunstprojekt „Peacebell“ in diesem Gottesdienst seinen Abschluss fand und für den der Kammerchor im Anschluss ein spontanes Privatkonzert gab. „Ihr habt gerockt“, sagte er zu den einzelnen Chorsängern und bedankten sich mit einem gemeinsamen Gruppenfoto. Am Tag zuvor konzertierte der Chor gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz in der Sankt Aegidienkirche. Am Nachmittag probten beide Chöre zunächst getrennt voneinander, bevor gemeinsam das „Ave verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart, begleitet vom Streichquartett des Kopernikus-Gymnasiums, einstudiert wurde. Das zahlreiche Publikum belohnt das einstündige Konzert mit großem Applaus.