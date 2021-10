KG vor heißem Mattenduell

Die erste Ringen-Oberliga-Mannschaft der KG Fachsenfeld/Dewangen startet an diesem Samstag beim SV Ebersbach in der Marktschul-Turnhalle in Ebersbach, Kampfbeginn ist um 20 Uhr.

Mit Ebersbach erwartet die KG einen seit Jahren unangenehmen Gegner, den man dieses Jahr sicherlich auch nicht unterschätzen darf. Mit einer ausgeglichenen Mannschaft mit Eigengewächsen und internationalen Topleuten ist ein heißes Mattenduell zu erwarten.

Ob ihr dritter Weltmeister Cenk Ildem bis 130 Kilogramm auf die Matte geht, bleibt abzuwarten. Auch wenn dieser noch fehlen würde, haben sie mit dem Deutschen Jugendmeister Henrik Roos und den Eigengewächsen Scherr, Seidel, Taschuev, Weller und Nutsch eine sehr starke Truppe am Start, die man sicherlich unterschätzen darf.

Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Mit-Meisterschaftsfavorit AV Sulgen ist man gewarnt.