KG punktet im Abstiegskampf

Die Oberligaringer der KG Fachsenfeld-Dewangen konnten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen den SV Fellbach wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln und den letzten Tabellenplatz abgeben. Der Sieg mit 19:15 wurde durch eine Umstellung der Mannschaft und schlussendlich durch die eigenen Ringer erkämpft und ist nunmehr der dritte Sieg in Folge.

Die Kämpfe der einzelnen Gewichtsklassen:

57 kg, Gr.Röm: Ralf Pfisterer, hatte mit Ramaz Darchidze gleich zu Beginn einen der stärksten gegnerischen Ringer gegen sich. Pfisterer konnte die Angriffe des Fellbachers nicht abwehren und musste sich vorzeitig technisch überlegen geschlagen geben (4:0).

130 kg, Freistil: Der wieder einsatzbereite Max Knobel hatte mit Bülent Dagdemir einen körperlich starken Gegner gegen sich. Im freien Stil entwickelte sich ein offener Kampf den Knobel aber nicht für sich entscheiden konnte und sich mit 6:1 Punkten geschlagen geben musste. (6:0)

61 kg, Freistil: Das Nachwuchstalent Florian Seibold startete in der Klasse bis 61 kg gegen den ebenfalls jugendlichen Korphong Hüttenmoser. Seibold ließ aber keine Zweifel aufkommen wer diesen Kampf gewinnen will, und so legte Florian kontinuierlich los und wurde ungefährdet technischer Überlegenheitssieger und so zu einem Matchwinner des gesamten Kampfes. (6:4)

98 kg, Gr.Röm: Eine weitere Überraschung präsentierte die KG in der Gewichtsklasse bis 98 kg mit Martin Pfisterer. Pfisterer, der sich wieder fit fühlte für die Mannschaft einzuspringen, hatte mit Paul Wahl eine lösbare Aufgabe. Pfisterer wurde zuerst überrascht und musste in Rückstand gehen, aber durch einen Schwunggriff konnte er den Fellbacher in die gefährliche Lage bringen aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Pfisterer wurde umjubelter Schultersieger. (6:8)

66 kg, Gr.Röm: Enio Kertusha präsentierte sich in seiner gewohnten, fitten Form und rang gegen Murtuz Magomedov sehr konzentriert und fokussiert. Es entwickelte sich dennoch ein spannender Kampf bei dem Kertusha immer leichte Vorteile hatte die er auch ausnutzte. Kertusha wurde schlussendlich mit 1:13 Punktesieger. (6:11)

86 kg, Freistil: Der KG´ler Christian Pfisterer hatte mit dem Iraner Pouria Taherkhani den stärksten Fellbacher gegen sich. Pfisterer kämpfte mit aller Kraft, konnte die Angriffe des Fellbachers aber nicht verhindern. So musste sich Pfisterer vorzeitig technisch überlegen geschlagen geben. (10:11)

71 kg, Freistil: Peter Eckstein startete gegen den Fellbacher Otto-Christian Madejczk in der Klasse bis 71 kg. Eckstein, der immer eine gute Form zeigt, war auch in diesem Kampf ein verlässlicher Ringer. Kontinuierlich punktete Eckstein und wurde ungefährdet noch vor der Pause technischer Überlegenheitssieger. (10:15)

80 kg, Gr.Röm: Mit dem italienischen Gastringer Saverio Scaramuzzi wollte die KG die Fellbacher überraschen. Mit Aron Heumann hatte aber Scaramuzzi einen konterstarken Ringer gegen sich. Scaramuzzi führte den Kampf an, wurde aber in der fünften Minute von dem Fellbacher mit einem Schwunggriff überrascht, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Nun stand der gesamte Mannschaftskampf auf Messers Schneide, da hier mit einem Sieg gerechnet wurde. (14:15)

75 kg, Gr.Röm: Nun lag es an Jonas Heib den Kampf wieder zu drehen. Mit Joshua Uebelhör hatte aber Heib einen starken Ringer gegen sich. Uebelhör konnte den Fellbacher überraschen und ihn in die gefährliche Lage bringen aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Heib wurde viel umjubelter Schultersieger und bescherte so der KG den Gesamtsieg. (14:19)

75 kg, Freistil: Im letzten Kampf des Abends standen sich Yannick Kraus und Moritz-Niklas Wahl gegenüber. Es entwickelte sich der Punktreichste und spannendste Kampf des Abends. In der ersten Kampfhälfte dominierte der Fellbacher den Kampf und konnte kontinuierlich punkten. Doch nach der Halbzeit drehte Kraus auf und startete die Aufholjagd. In dem spannenden Kampf hatte der Fellbacher einen leichten Vorteil und konnte den Kampf mit 11:10-Punkten gewinnen. Endstand somit 15:19.

Die zweite Mannschaft der KG rang an diesem Kampfwochenende in ihrem letzten Kampftag gegen den KSV Unterelchingen II. Die KG musste sich aber gegen die erfahrenen Unterelchinger mit 13:37 geschlagen geben. Siege für die KG fuhren Jan Musial, Bernd Kurz und Michael Eckstein ein. Weitere Ringer der KG waren: Norik Lutz, Lorenz Sturm Aaron Lutz und Denis Kübler.

Am Samstag den 22. Dezember findet der letzte Heimkampf der KG statt. In der Fachsenfelder Woellwarthhalle findet der finale Kampf gegen den ASV Nendingen statt. Hier will man den vierten Kampf in Folge punkten und Zuhause siegen um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Kampfbeginn ist 20 Uhr. Ein Vorkampf findet nicht statt, da für die Jugend und die Reservemannschaft die Saison vorbei ist.

Anschließend lässt die Mannschaft in einem Abschlussfest mit den Fans und Zuschauern die Saison zu Ende gehen. Auf eine rege Zuschauerbeteiligung und spannende Kämpfe freut sich die KG.