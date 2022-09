KG: Klarer Sieg zum Auftakt gegen den SV Fellbach

Perfekter Auftakt. Die Oberliga-Ringer der KG Fachsenfeld/Dewangen haben ihr Wunschziel übertroffen, gegen den SV Fellbach dominiert und letztlich klar mit 27:2 gewonnen.

Den Start für die KG machte Dragan Markovic. Er setzte sich gegen seinen Gegner Kevin Karl durch. Anschließend hatte Holger Fingerle die besten Abwehrtechniken bewiesen, taktisch perfekt gewährte er dem Gegner Platz für den Angriff und beförderte ihn mit der „Fingerle-Spezialtechnik“ zum Überschlag und erzielte ein 11:0. Vasilije Govedarica erlitt die erste Niederlage für die KG. Karoly Kiss hatte den Fellbacher Jan Madejcyk bereits nach kurzer Zeit fest im Griff, in der sogenannten „Freistilklammer“ und der Schultersieg besiegelte den Kampf. Ein richtiges Tänzchen legte Baba-Jan Ahmadi auf die Matte. Er zeigte den Zuschauern einen schönen Kampf und gewann verdient. Als nächstes war, per Losentscheid, André Winkler auf der Matte. Es kam zum Kräftemessen der Spitzenklasse. Am Ende gab es einen Gleichstand - und durch die letzte höchste Wertung, feierte Winkler den Sieg. Nicklas Haßler führte die Siegesfahrt fort: Obwohl er dafür zuerst Otto-Christ Madekcyk in Führung gehen lassen musste, hebelte er im Freistil gekonnt seinen Gegner aus und holte sich damit die 4:2-Führung. Letztlich setzte er sich sogar klar mit 6:2 durch.

Als nächstes war Yannick Kraus, der seinen Gegner zunächst ebenfalls in Führung gehen ließ, an der Reihe. Mit einem exzellenten Hüftschwung brachte er Renat Beretzovski in Rücklage und letztlich gab es einen Schultersieg. Die Zuschauer waren entsprechend aus dem Häuschen und Yannick Krauß bedankte sich mit einem Salto.

Es ging stimmungsvoll weiter als der Kampf von Nikola Markovic, dem jüngeren Bruder von Dragan, anstand. Nikola Markovic überzeugte und hatte seinen Gegner Tim Möllner bereits in Bodenlage als der Fellbacher Trainer plötzlich auf die Matte sprang. Der Kampfrichter klärte diese Situation, verwies den Fellbacher Trainer der Matte und der Kampf wurde fortgesetzt. Der Ringer der KG setzte sich letztlich durch. Obaidullah Besmella war ohne Gegner und gewann kampflos.