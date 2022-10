KG kämpft um die Herbstmeisterschaft

An diesem Samstag wird der Kampf um die Herbstmeisterschaft in der Ringer-Oberliga ausgetragen. Hier trifft die KG Dewangen-Fachsenfeld in der Fremde auf den TSV Herbrechtingen.

Der Sieger dieses Kampfes sichert sich die Tabellenspitze und somit die Herbstmeisterschaft, bevor es in die Rückrunde geht. Der Aufsteiger Herbrechtingen, der ebenfalls noch keinen Kampf verloren hat, steht derzeit auf dem dritten Tabellenplatz und können der KG mit ihren Eigengewächsen und starken ausländischen Ringern ein Bein stellen. Deshalb ist der Rückhalt der Fans gefragt. Aus diesem Grund wurde ein Fan-Bus organisiert, bei dem noch wenige Restplätze frei sind. Beginn ist um 20 Uhr in der Bibrishalle Herbrechtingen.

Den Vorkampf bestreitet ab 18 Uhr die ebenfalls ungeschlagene Jugend der KG Dewangen Fachsenfeld gegen die Jugend der TSV Herbrechtingen.