KG kämpft sich zurück und sichert sich ein Unentschieden

Die Oberligaringer der KG Dewangen/Fachsenfeld konnten sich im Heimkampf gegen die SG Weilimdorf ein 12:12-Unentschieden erkämpfen. Geschwächt durch eine Verletzung von Baba-Jan Ahmadi und Karoly Kiss, der an den Ungarischen Meisterschaften teilnahm, konnte die Lücke durch die Gebrüder Seibold geschlossen werden.

Durch das Pilotprojekt in der Oberliga, bei dem die Kampffolge beim Wiegen gelost wird, startete die Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm als erstes. Vasilije Govedarica erkämpfte in einem ausgeglichenen Kampf einen Zähler gegen Maximilian Huber (Kampfstand 1:0). In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm griechisch-römisch hatte Dragan Markovic von der KG mit Lukas Laible eine schwere Aufgabe vor sich. In einem offensiv geführten Kampf, konnte der Weilimdorfer besser punkten und setzte sich mit 8:4 technischen Punkten (1:2) durch. Den nächsten hochkarätigen und sehenswerten Kampf führte in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm Freistil Holger Fingerle gegen Hikmet Akyol. Holger Fingerle zeigt sich derzeit in Topform und konnte einen 5:3- Punktsieg erringen. (2:2).

Luca Seibold konnte in seinem ersten Kampf für die erste Mannschaft auch gleich von Beginn an überzeugen. Gegen Paul Herbert Laible kämpfte Luca Seibold in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm Freistil sehr gut mit, musste sich aber knapp der größeren Erfahrung des Weilimdorfers mit 1:4 geschlagen geben (2:4). Nicklas Haßler hatte mit Alexander Jakob in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm Freistil auch einen erfahrenen Gegner gegen sich. In einem umkämpften Ringkampf musste sich Nicklas Haßler mit 0:4 technischen Punkten geschlagen geben (2:6).

Nach der Pause hatte Florian Seibold mit Csaba Vida in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm Freistil den wohl stärksten Weilimdorfer gegen sich. Florian Seibold konnte Anfangs sogar mit zwei Punkten in Führung gehen, doch der Weilimdorfer nutzte seine Vorteile geschickt aus, und konnte vorzeitig die technische Überlegenheit erringen (2:10).

Mit Nikola Markovic startete in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm griechisch-römisch die Aufholjagd. Nikola Markovic ließ Tizian Raphael Gottstein von Weilimdorf keine Chance und siegte mit einem technischen Überlegenheitssieg (6:10).

Im nächsten Schlüsselkampf des Abends, standen sich zwei deutsche Spitzenringer gegenüber. André Winkler kämpfte im stilartfremden 86 Kilogramm griechisch-römisch gegen Alexej Nagorniy. André Winkler findet sich aber immer besser im griechisch-römischen Stil zurecht, und konnte eine hohe Niederlage vermeiden, musste sich aber mit 0:3 technischen Punkten geschlagen geben (6:12).

In der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm griechisch-römisch sahen die Zuschauer mit Yannick Kraus von der KG gegen Florian Bohn den nächsten Spitzenkampf des Abends. Yannick Kraus konnte seinen Gegner besser dominieren - und unter dem Jubel der Fans einen 6:2-Punktsieg erkämpfen (8:12).

Im letzten Kampf des Abends in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm Freistil, hatte Obaidullah Besmella mit Yannik Hanke eine lösbare Aufgabe. Der KGler konnte seinen Gegner noch vor der Halbzeit schultern und das Unentschieden sichern. Endstand 12:12.

Die Ringerjugend der KG Dewangen/Fachsenfeld startete mit einem Heimkampf in die neue Saison. Gegen den KSV Aalen holte man im Hinkampf (Freistil) ein 20:20. Im Rückkampf (griechisch-römischen Stil) setzte man sich klar mit 24:16 durch.