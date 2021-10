KG: Ein anderes Gesicht – mit alten Bekannten

Das lange Warten auf den Ringkampfsport geht für die Akteure auf den Matten und für die Fans an diesem Samstag zu Ende. Die Wettkampfrunde 2021/22 ist startklar und nach dem Stand vom 16. August sind unter Einhaltung der 3G-Regel Zuschauer ohne Begrenzung zugelassen.

Die neue Saison bringt für alle Mannschaften viel Ungewisses. Die letzte Runde liegt nun schon zwei Jahre zurück und auch Einzelmeisterschaften und Turniere sind nahezu komplett ausgefallen. Wie sind die Vereine durch die Pandemie gekommen, wie hat sich der Stamm einer jeden Mannschaft gehalten oder verändert?

Nach 20 Monaten Zwangspause möchten sich die Ringer der KG Dewangen/Fachsenfeld ihren Fans wieder zeigen Das Gesicht der KG Dewangen/Fachsenfeld wird deutlich anders aussehen. Über einen so langen Zeitraum hat die eigene Jugend, auf die der Verein im Kern setzt, viele Gewichtsveränderungen erfahren. Durch die vielen Lockdowns und weniger Training (außer Onlinetraining) konnten die Jungs der KG aus Fachsenfeld/Dewangen weniger trainieren als sonstige Kontaktsport war nur für Athleten der Nationalmannschaft gestattet, beziehungsweise konnte nur im freien mit Abstand trainiert werden.

Deshalb wurde schon 2020 an einer Mannschaft gebastelt, die in der Oberliga Württemberg mitringen kann. Voraussetzung für die Rückkehr von Eigengewächs Andre Winkler vom Bundesligisten ASV Schorndorf war eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. So wurde mit Karoly Kiss vom KV Plieningen schon 2020 ein junger Ungare verpflichtet, der 2020 Ungarischer Meister bei den Senioren wurde. Er wird die KG in der Klasse bis 66 und 71 Freistil verstärken. Die Achse der eigenen Sportler, beziehungsweise derer, die schon ewig bei der KG sind im Stamm geblieben. In den mittleren Gewichtsklassen werden Nicklas Hassler und Yannik Kraus bleiben. Die Brüder Peter und Michael Eckstein sind dort darüber hinausgewachsen und dazu kommen starke Ringer wie Christian Pfisterer, Max Knobel, David Kraus, Ralf Pfisterer und Rückkehrer Holger Fingerle, der die Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm (Kg) abdecken wird. Ebenfalls möchte man junge Ringer wie Jan Musial, Lorenz Sturm und Joshua Gentner in die erste Mannschaft mit einbauen.

Daneben werden die Fans des KG weitere fünf neue Gesichter entdecken: Baba-Jan Ahmadi kommt vom Bundesligisten aus Heusweiler. Der 25-jährige afghanische Freistilspezialist wollte seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Aalen verlegen und arbeitet mittlerweile bei einer Firma in Aalen und wohnt in Fachsenfeld. Einen weiterer Afghanischer Ringer mit N6-Status ist Obaidulla Besmella und kommt vom TSV Aichach aus Bayern. Er wird das Pendant zu Ralf Pfisterer sein und die Gewichtsklassen 57 und 61 Kilogramm abdecken. Durch den Rückzug des TSV Benningen aus der Württembergischen Oberliga konnte man noch kurz vor Wechselschluss die drei Würzburger Ringer Vasilije Govedarica, Daragan Markovic und Nikolai Markovic verpflichten. Goverdarica wird in den oberen Gewichtsklassen im Griechisch-Römischen Stil zum Einsatz kommen. Mit Daragan Markovic wechselte ein Ringer zur KG, der trotz seines reifen Alters sicherlich noch in der Oberliga für die eine oder andere Überraschung sorgen kann. Er wird mit Nicklas Hassler die Gewichtsklassen bis 75/80 Kilogramm Greco abdecken, um im Aufstellungspoker besser aufgestellt zu sein. Mit Nikola Markovic, der mit Daragan Markovic weder verwandt noch verschwägert ist, hat die KG aus Fachsenfeld/Dewangen einen weiteren Ausländerplatz belegt. Nikola ist eher ein Verpflichtung für die Zukunft, da er mittlerweile auch in Würzburg lebt und arbeitet wird er in den Gewichtsklassen 66/71 Kilogramm Griechisch-Römisch belegen und in den nächsten Jahren weitaus mehr zum Einsatz kommen, als in dieser nun startenden Saison.

Obaidulla Besmalla, Baba-Jan Ahmadi, Karoly Kiss, Dragan Markovic, Nikola Markovic, Vasilije Govidarica, Andre Winkler und Holger Fingerle. Was ist das Ziel für die neue Saison? Durch die vielen Veränderungen ist diese Frage an KG-Trainer Frank Winkler schwer zu beantworten. „Von Platz eins bis vier ist alles möglich“, sagt er daher etwas ungenau, wohin die Reise für sein Team in der Oberliga Württemberg gehen soll. Aufgrund ihrer Aussagen und Kaderplanung sieht Frank Winkler die TSV Ehningen und den AV Sulgen ambitionierte Mannschaften für den Aufstieg in die Regionalliga. Dahinter werden sich neben Weilimdorf, Ebersbach, Musberg und die KG einreihen und um die Plätze dahinter kämpfen. Die zweite Mannschaft wird in der Bezirksliga II gegen viele etablierte Reservemannschaften einen schweren Stand haben. Die Gegner sind Röhlingen II, Musberg II, Fellbach II, Unterelchingen II, Königsbronn und Farndau. „Aber Bange machen gilt nicht. Jeder Kampf beginnt mit 0:0, unsere Jungs werden Ihr Bestes geben und dann schauen wir was rauskommt“, sagt Frank Winkler. Nach der langen Zwangspause durch die Corona-Pandemie möchten die KG-Mannschaften wieder leidenschaftliche Kämpfe bieten und freuen sich dabei natürlich auch auf eine Neuauflage der Lokal-Klassiker gegen Röhlingen in der Oberliga. Dieses Duell wartet bekanntlich gleich an diesem Samstag auf die Ringer der KG. „Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Klassiker und erhoffe mir einen megaspannenden und fairen Ringkampf, der zu unseren Gunsten ausgeht. Wir sind auf alle Fälle gut vorbereitet und jedes Derby schreibt seine eigenen Gesetze. Wir werden alles versuchen, dass es für uns ein erfolgreicher Abend wird, den wir genießen können“, stellt KG-Trainer Winkler klar.

Der Aufbau einer schlagkräftigen Schülerabteilung ist trotz der Corona-Pandemie gut gelungen. Auch dieses Jahr stellt die KG eine Jugendmannschaft in der Bezirksjugendliga. Die KG-Schüler haben ihre ersten Kämpfe auch am 9. Oktober und freuen sich auf viele Zuschauer. Für den neuen Jugendleiter Tobias Gräupel ist es seine erste Saison und dort hat er sich gleich ein Platz unter den ersten drei als Ziel vorgenommen.