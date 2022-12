KG Dewangen/Fachsenfeld verliert zu Hause

die KG Dewangen/Fachsenfeld musste in der Ringer-Oberliga gegen den KSV Musberg eine 11:21-Heimniederlage hinnehmen. Aufgrund von vielen Ausfällen und krankheitsbedingten Absagen einiger Leistungsträger war aber an diesem Kampfabend nicht mehr drin. Spannende Kämpfe gab es aber trotzdem.

In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm griechisch-römisch konnte Musberg keinen Vertreter stellen, somit wurde der KGler Obaidullah Besmella kampfloser Sieger. (4:0)

Da Peter Eckstein krank war, musste Lars Eckstein in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm Freistil ran. Gegen Radoslav Marcinkiewicz hatte Lars Eckstein aber wenig entgegenzusetzen und musste sich vorzeitig technisch überlegen geschlagen geben. (4:4)

Nikola Markovic von der KG, hatte es stilartfremd mit Cornel Predoiu zu tun. In der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm Freistil konnte der rumänische Spitzenringer in der zweiten Kampfhälfte Nikola Markovic überraschen und mehrmals durchdrehen, sodass der Musberger eine technische Überlegenheit feiern konnte. (4:8)

Denis Kübler musste den ebenfalls krankheitsbedingten Holger Fingerle in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm griechisch-römisch vertreten. Denis Kübler konnte den Angriffen von Yousif Majeed Khalaf Alnisani nichts entgegensetzen und musste noch vor der Pause eine Schulterniederlage hinnehmen. (4:12)

Den Kampf des Abends machte David Kraus in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm griechisch-römisch. Mit Valentin Lupu hatte David Kraus einen international erfahrenen Ringer gegen sich. Der Kampf gestaltete sich lange Zeit offen, mit Vorteilen für den Musberger. So musste David Kraus einem 0:9-Rückstand hinterherlaufen, bevor der Musberger in den Boden geschickt wurde. Dort holte Kraus mit Aushebern und Übersteigern den Rückstand auf und konnte letztendlich unter tosendem Applaus einen 11:9- Punktsieg erkämpfen. (5:12)

Auch geschwächt musste André Winkler in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm Freistil gegen Angelos Apostolidis kämpfen. Die überstandene Grippe merkte man André Winkler aber nicht sofort an, da der KGler offensiv rang und kontinuierlich mit Beinangriffen punkten konnte. Schlussendlich konnte Winkler einen 13:3-Punktsieg feiern. (8:12)

Karoly Kiss von der KG hatte mit Julian-Leonhardt Kellermann einen körperlich starken Gegner gegen sich. In der Klasse bis 71 Kilogramm Freistil konnte sich Karoly Kiss aber besser entfalten und mehr Akzente setzen, was zu einem ungefährdeten 10:0-Punktsieg führte. (11:12)

Nicklas Hassler kämpfte in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm griechisch-römisch gegen Robin Bauer. Nicklas Hassler, der auch noch merklich angeschlagen war, konnte sich nicht wie gewohnt entfalten. Der Musberger, der mit großen Kraftanstrengungen den Kampf gestaltete, konnte Hassler dominieren und punkten. Nach vier Minuten waren Nicklas Hasslers Kräfte aufgebraucht und so konnte er nur noch den Kampf verwalten und eine 4:13- Punktniederlage nicht verhindern. (11:15)

Yannick Kraus, der für den verletzten Dragan Markovic eingesprungen ist, hatte mit André Ehrmann in der Klasse bis 75 Kilogramm griechisch-römisch eine harte Nuss zu knacken. Der kräftigere Musberger ließ keine Griffaktionen von Yannick Kraus zu und konnte in der Bodenlage punkten. So musste Yannick Kraus eine 1:7-Punktniederlage hinnehmen (11:17)

Florian Seibold musste für den verletzten Baba-Jan Ahmadi in der Gewichtsklasse bis 75 kg Freistil einspringen. Mit Adrian-Jonut Moise hatte Florian Seibold eine unlösbare Aufgabe gegen sich. Der ehemalige WM-Teilnehmer zeigte seine ganze Klasse und ließ Florian Seibold, der immer wieder Angriffe startete, keine Chance. So musste er sich nach der Halbzeit technisch überlegen geschlagen geben. Endstand 11:21.

Aufgrund der vielen Ausfälle konnte die Reservemannschaft der KG Fachsenfeld/Dewangen in der Ringer-Bezirksliga auch nicht punkten. So mussten einige Ringer die Lücken in der ersten Mannschaft füllen. Daher konnte eine 16:31-Niederlage gegen die zweite Mannschaft aus Musberg im letzten Kampf nicht verhindert werden.