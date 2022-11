KG Dewangen/Fachsenfeld: Mit Teamgeist zum nächsten Sieg

Die Oberliga-Ringer der KG Dewangen/Fachsenfeld haben mit 16:10 beim SC Korb gewonnen. Durch den Ausfall von Punktegarant Baba-Jan Ahmadi hatte man im KG-Lager eher mit einer knappen Niederlage gerechnet. Aber wie schon dieses Jahr öfter erlebt, beflügelte der Teamgeist und den absoluten Siegeswillen jeden Einzelnen bis an seine Grenzen zu gehen um den Mannschaftssieg einzufahren.

57 kg griechisch-römisch: KG-Ringer Obaidullah Besmella hatte mit dem Korber Catalin Vitel einen starken und ungemütlichen Gegner. Der Korber brachte mit Kopfstößen und grenzwertigen Aktionen, Obaidullah aus seinem Konzept und besiegte den KG-Ringer glücklich mit 5:3 Punkten (0:1).

130 kg Freistil: Johannes Kessel vom SC Korb war der große Favorit an diesem Abend gegen Peter Eckstein. Der bundesligaerfahrene und schon in der Vergangenheit deutsche Meister Kessel, brachte zudem noch 15 Kilogramm mehr auf die Waage als Peter Eckstein von der KG. Doch Peter Eckstein zeigte keinen Respekt vor großen Namen. Zur Pause stand es nur 2:1 für Kessel. Nach der Pause merkte man dann den Gewichtsunterschied und Kessel konnte seine Führung auf 7:1 Punkte ausbauen, Das bedeuteten zwei Mannschaftspunkte für Korb (0:3).

61 kg Freistil: Nikola Markovic von der KG hatte es stilartfremd mit Enrico Baumgärtner zu tun. Baumgärtner nutzte in der zweiten Minute eine kleine Unachtsamkeit von Markovic aus und wurde Schultersieger (0:7).

98 kg griechisch-römisch: Holger Fingerle kommt im für ihn unbeliebten griechisch-römischen Stil immer besser zu recht. Anfangs geriet er noch gegen den Korber Daniel Metzger ein wenig in Rückstand, ehe er sich mit einem wunderschönen Wurf über die Brust mit hoher Wertung die Führung erobern und den Kampf mit 7:6 Punkten gewinnen konnte (1:7).

66 kg griechisch-römisch: Fingerles Sieg im Vorkampf war der Startschuss für die Aufholjagt der KG. David Kraus legte dann auch sogleich den Korber Zengraf mit der ersten Aktion auf beide Schultern (5:7).

86kg Freistil: Hier stellten die Korber ein wenig überraschend den Afghanen Asadullah Nemati gegen André Winkler auf und erhofften so, den Schlüssel zum Mannschaftserfolg gefunden zu haben. André Winkler ließ sich dadurch aber nicht beirren und holte sich schon nach der ersten Halbzeit einen beruhigenden 9:0-Punktevorsprung. Nach vier Minuten stand er als Überlegenheitssieger fest. Das bedeuteten vier Punkte für die KG (9:7).

71kg Freistil: Karoly Kiss hatte gegen der starken Korber Ringer Angelo Baumgärtner die Aufgabe, einen hohen Sieg einzufahren. Anfangs tat sich Kiss noch schwer, mit zunehmender Kampfzeit stellte sich der KGler aber immer besser auf seinen Gegner ein, und holte sich mit einem 9:1-Punktesieg drei wichtige Mannschaftspunkte für sein Team (12:7).

80 kg griechisch-römisch: Kampf der Allzweckwaffen. Nicklas Haßler traf auf Dawid Wagner vom SC Korb. Beide Ringer traten schon in mehreren Gewichtklassen und unterschiedlichen Stilarten diese Saison an – und man war auf beiden Seiten gespannt wie diese Begegnung enden würde. Es entwickelte sich ein zäher Kampf auf Biegen und Brechen, aber am Ende hatte der Korber Wagner die Nase ein wenig vorne und konnte knapper 6:3-Punktesieger werden (12:9).

75 kg griechisch-römisch: Mit Dragan Markovic von der KG und Felix Rohrwasser vom SC Korb standen sich zwei Sportler gegenüber, die sich schon aus dem Vorkampf kannten. Zwei merkwürdige Verwarnungen gegen Dragan Markovic ebneten Felix Rohrwasser den Sieg und ließ die Korber wieder hoffen (12:10).

75 kg Freistil: Wie schon vergangene Woche in der zweiten Mannschaft, hatte jetzt Florian Seibold die Aufgabe den Mannschaftserfolg für sein Team sicher zu stellen. Mit Simon Worg vom SC Korb hatte er auch eine machbare Aufgabe vor sich. Voll konzentriert ging Florian Seibold auf die Matte und konnte kurz vor Schluss seinen Gegner mit 15:0 Punkten besiegen. Somit ging der Mannschaftssieg an die Kampfgemeinschaft Dewangen/Fachsenfeld (Endstand 16:10).