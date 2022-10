KG Dewangen/Fachsenfeld ist Herbstmeister

In der Ringer-Oberliga hat sich die KG Dewangen/Fachsenfeld im Lokalderby beim TSV Herbrechtingen mit 18:13 durchgesetzt. Die KG sicherte sich damit die Herbstmeisterschaft und bleibt in dieser Saison ungeschlagen.

Den Anfang des äußerst spannenden Kampfes machte in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm Freistil Nicklas Haßler gegen Leon Rul. In dem umkämpften Fight konnte Nicklas Haßler seine Erfahrung besser einbringen und siegte mit einem 10:1 Punktesieg (3:0).

Auf ein Urgestein des Ringens traf André Winkler gegen Konstantin Schneider, der in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm Griechisch Römisch startete. Der TSVler der jahrelange Bundesligaerfahrung hat, klammerte über die gesamte Kampfzeit, so dass es für André schwierig war zu punkten und musste eine knappe 2:4-Punktniederlage hinnehmen (3:1).

Yannick Kraus hatte mit Henrik Schmitt einen starken Nachwuchsringer im 71 Kilogramm griechisch- römisch gegen sich. Beide haben den gleichen, offenen Ringstil und wollten mit Schwunggriffen überzeugen. Durch eine Huftschwung hatte Yannick aber das Nachsehen und musste sich auf Schulter geschlagen geben. (3:5)

Zwei erfahrene Ringer standen sich in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm griechisch gegenüber. Dragan Markovic von der KG hatte mit Andreas Eng eine lösbare Aufgabe. Der KGler konnte den Kampf dominieren und vorzeitig die technische Überlegenheit feiern (7:5).

In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm Freistil hat sich die KG mit Karoly Kiss mehr erhofft. Karoly Kiss musste sich Leomid Colesnic vorzeitig geschlagen geben und konnte eine technische Überlegenheitsniederlage nicht verhindern (7:9).

Vasilije Govedarica hatte mit Riccardo Caricato in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm griechisch einen der besten deutschen Nachwuchsringer gegen sich. Dies zeigt sich auch im Ergebnis. Noch kurz vor Kampfende musste sich der KGler technisch überlegen geschlagen geben (7:13).

Die Wende zugunsten der KG brachte in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm Freistil Holger Fingerle. Gegen Sebastian Stängle ließ Holger Fingerle nichts anbrennen und punktete routiniert und konnte einen 14:0- Punktsieg erkämpfen (10:13).

Einen wahren Krimi sah man in der untersten Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm Freistil zwischen Obaidullah Besmella von der KG, gegen Muhammed Tasdelen. Jede Aktion war hier ausgerungen und verteidigt. Der KGler konnte sich ein wenig besser entfalten und einen 7:3-Punktsieg für sich verbuchen (12:13).

In der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm konnte der TSV Herbrechtingen keinen Gegner stellen, somit wurde Nikola Markovic kampfloser Sieger (16:13).

Nun lag es im letzten Kampf in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm Freistil an Baba-Jan Ahmadi, den Sieg zu sichern. Gegen Mihail Iliev Georgiev sahen die Zuschauer eines der Highlights des Abends und einen 10:3-Punktsieg für die KG. Endstand somit 18:13. Am kommenden Samstag tritt der Herbstmeister KG Dewangen/Fachsenfeld beim SV Fellbach an. Los geht es um 19.30 Uhr.