KG Dewangen/Fachsenfeld feiert Derby-Sieg

Die KG Dewangen/Fachsenfeld ist in dieser Ringer-Oberliga-Saison das Maß der Dinge auf der Ostalb. Mit 20:8 setzte man sich vor rund 700 Zuschauern in der randvollen Dewanger Wellandhalle im Ostalb-Derby gegen den AC Röhlingen. Für die KG war es der zweite Derby-Erfolg in dieser Saison.

Alles war angerichtet für einen großartigen Derby-Abend. Die 700 Zuschauer sorgten für eine überragende Stimmung und machten aus der Wellandhalle einen wahren Hexenkessel. Die Rollen waren allerdings klar verteilt. Die KG war als Tabellenzweiter klar favorisiert – Röhlingen konnte dagegen ohne Druck antreten. Da der AV Sulgen am Tag zuvor gegen den SC Korb verlor, war der Klassenerhalt perfekt. Drei Kampftage vor dem Ende hat Röhlingen sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Sulgen, der direkte Vergleich ging außerdem an Röhlingen.

57 Kilogramm griechisch-römisch: Obaidullah Besmalla (KG) feierte einen 13:5-Punktsieg gegen Stefan Maierhöfer. Die ersten drei Punkte des Abends gingen an die KG (3:0).

130 Kilogramm Freistil: Richard Végh sorgte durch einen technischen Überlegenheitssieg (17:2) gegen Max Knobel für die erste AC-Führung. Der Kampf dauerte zwei Minuten und 17 Sekunden (3:4).

61 Kilogramm Freistil: Der nächste Erfolg für den AC. Adrian Maierhöfer gelang beim 7:7 ein Punktsieg gegen Nikola Markovic. Nach drei von zehn Kämpfen stand es nun 5:3 für die Gäste.

98 Kilogramm griechisch-römisch: Holger Fingerle (KG) sorgte für Jubel in der Wellandhalle. Sein 11:1-Punktsieg gegen Daniel Deeg bescherte der KG drei Punkte (6:5).

66 Kilogramm griechisch-römisch: Kurzen Prozess machte KG-Ringer David Kraus gegen Tobias Andre Link. Nach nur 24 Sekunden war der Kampf nach einem Schultersieg beendet. (10:5).

86 Kilogramm Freistil: Botond Lukacs sicherte dem AC nach einem 3:0-Punktsieg gegen André Winkler zwei Punkte. (10:7).

71 Kilogramm Freistil: Karoly Kiss machte die AC-Hoffnungen auf eine Überraschung zunichte. Nach vier Minuten und 34 Sekunden gewann er durch technische Überlegenheit (15:0) gegen Erik Marcel Schweter (14:7).

80 Kilogramm griechisch-römisch: Hart zur Sache ging es im Kampf zwischen Nicklas Haßler (KG) und Tim Wist. Der KGler Haßler führte bereits mit 4:0, doch Wist drehte den Spieß um holte einen 5:4-Punktsieg (14:8).

75 Kilogramm A griechisch-römisch: Yannick Emil Kraus machte den Ostalb-Derby-Sieg an diesem Abend gegen Michael Josef Wöhrle perfekt – und zwar nach einem 7:1-Punktsieg (16:8).

75 Kilogramm B Freistil: Zum Abschluss gab es für alle Fans der KG nochmals ein Spektakel, die Kehrseite der Medaille: Der letzte Kampf des Abends war bereits nach 30 Sekunden beendet. Baba-Jan Ahmandi holte einen technischen Überlegenheitssieg (16:0) gegen Alexander Maier.

Am Ende gewann die KG mit 20:8 und dieser Derby-Erfolg wurde noch lange mit den Fans gefeiert. Dewangen/Fachsenfeld sicherte sich nicht nur zwei Punkte in der Tabelle, sondern auch noch den im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Limes-Pokal. Der Pokal ist in Form eines Limes-Grenzsteins mit Blattgold verziert und nun für ein Jahr im Besitz der KG. So bewertete KG-Trainer Frank Winkler den Auftritt seines Teams: „Das Ergebnis ist so, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Wir hatten vergangene Woche vier Corona-Fälle in der Mannschaft. Zwei Ringer waren erst Mitte der Woche wieder negativ und hatten heute direkt gerungen. Da weiß man nicht genau, wie viel geht.“ Röhlingens Trainer Patrick Sorg war trotz der Niederlage zufrieden: „Dass wir verlieren, war eigentlich klar. Es waren allerdings schöne Kämpfe dabei und auch der Abend war super. Beide Mannschaften haben ein freundschaftliches Verhältnis und es war wie ein Familienfeier. Für das Ringen war das Werbung pur.“

Auch im Duell der zweiten Mannschaften setzte sich die KG Dewangen/Fachsenfeld gegen den AC Röhlingen durch, 23:21 stand es am Ende.