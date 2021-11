KG: Alles gegeben und an der Tabellenspitze

Ein sehr großes Kompliment an die ganze Mannschaft des Ringen-Oberligisten KG Dewangen-Fachsenfeld kam von der Trainerecke für diese geschlossene Mannschaftsleistung, die sich in Fellbach einen klaren 19:7-Sieg geholt hat. Alle Sportler, die an diesen Abend für die Kampfgemeinschaft auf die Matte gegangen sind, haben bis zur letzten Sekunde alles gegeben, somit steht man nach dem dritten Kampftag punktgleich mit dem TSV Ehningen an der Tabellenspitze.

Im Vorfeld hatte man im Lager der KG noch mit einem klaren Sieg gerechnet. Da sich aber im Laufe der Woche die Hiobsbotschaften im KG-Lager die Hand gegeben hatten und man drei Ausfälle zu relativieren hatte wurde die Siegeszuversicht deutlich geschmälert. Max Knobel und Enio Kertusha sprangen kurzfristig ein und beide lösten ihre Aufgabe mit Bravour.

57 kg Freistil: Obaidullah Besmella KG wurde kampfloser Sieger. 0:4

130 kg: Gr.-Röm.: Max Knobel ließ sich am Anfang von seinem Gegner Paul Wahl aus Fellbach überraschen und lag schnell mit fünf Punkten im Rückstand. Danach holte er sich aber mit einer wahren Energieleistung Punkt um Punkt zurück und führte kurz vor Schluss mit 7:5 Punkten. Als er dann durch eine kleine Unachtsamkeit den Ausgleich hinnehmen musste versuchte er nochmals alles um den Sieg ins KG-Lager zu holen. Fünf Zentimeter fehlten zum Sieg und der Gong rettete Paul Wahl den 7:7 Sieg durch die letzte Wertung. 1:4

61 kg Gr.- Röm.: Hier hatte Fellbach Dara Nisi gegen Ralf Pfisterer KG aufgeboten mit dem man im KG-Lager eigentlich in der Gewichtsklasse bis 71 kg gerechnet hatte. Dara Nisi war auch seiner Favoritenrolle gleich von Anfang an gerecht und ging mit einer 14:2-Führung in die Pause. Danach machte sich bei Dara Nisi das „Gewichtmachen“ bemerkbar und Ralf Pfisterer rang Nisi förmlich von den Beinen, dass dieser sich kaum noch im Stand halten konnte. Mit einer schönen Technik legte Pfisterer dann Nisi unter dem Jubel seiner Mannschaftskameraden auf beide Schultern und holte vier wichtige Punkte für die KG. 1:8

98 kg Freistil: Holger Fingerle konnte verletzungsbedingt nicht antreten und musste die Punkte kampflos an Fellbach übergeben. 5:8

66 kg Freistil: Für den verhinderten Karoly Kiss, der sich gerade mit der ungarischen Nationalmannschaft auf dem Weg zur U 23-Weltmeisterschaft befindet, sprang der altbekannte Enio Kertusha ein, der jetzt schon im elften Jahr seine Ringerschuhe für die KG schnürte. Gegen den gewiss nicht schlechten Murtuz Magomedov, den er schon aus zahlreichen Kämpfen kannte, entwickelte sich ein ausgeglichener Kampf mit abwechselnder Führung. Am Ende zeigte aber der konditionell stärkere Enio Kertusha in einem starken Schlussspurt Magomedov seine Grenzen auf und gewann noch sicher mit 9:6 Punkten. 5:10

86 kg Gr.-Röm.: André Winkler musste dieses Jahr in den sauren Apfel beißen und in der für ihn ungeliebten und ungewohnten griechisch-römischen Stilart antreten. Mit Tobias Rieger hatte er einen Gegner, der aus allen Lagen zieht und am Mattenrand brandgefährlich ist. Dies bekam er auch gleich zu spüren und lag nach zwei Minuten mit 10:2-Punkten im Rückstand. Danach stellte sich Winkler auf seinen Gegner besser ein und holte sich noch einen verdienten 14:12-Sieg und somit ein weiterer Mannschaftspunkt für die KG. 5:11

71 kg Gr.-Röm.: Yannick Kraus hatte es mit Amiran Shavadze (Fellbach) zu tun, der im vergangenen Jahr für Georgien die Bronze-Medaille auf den Europameisterschaften der Männer holen konnte. Im KG-Lager hieß die Devise auf Schadensbegrenzung zu ringen aber keiner glaubte so recht, dass Yannick Kraus über die Zeit kommen konnte. Shavadze legte gleich los wie die Feuerwehr und hatte nach kurzer Zeit einen beruhigten Sieben-Punkte-Vorsprung aufgebaut. Als dann Kraus nach der Pause alles auf eine Karte setzte und den Fellbacher immer mehr bedrängte, schwanden die Kräfte von Shavadze so sehr, dass dieser sich mühevoll noch zu einem 7:4-Punktsieg retten konnte. Für die KG war die knappe Niederlage aber ein Punktgewinn, da man eigentlich mit vier Minuspunkten gerechnet hatte. 7:11

80 kg Freistil: Baba-Jan Ahmadi ist seit diesem Jahr die Bank im KG-Lager. Mit Murat Makaev hatte er zwar einen unangenehmen Ringer gegenüberstehen aber die ständigen Angriffe von Ahmadi hatte Makaev nichts entgegenzusetzen und noch vor Ende der ersten Runde hatte Ahmadi seinen Gegner mit technischer Überlegenheit besiegt. 7:15

75 kg Freistil: Bei diesem Kampf kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Nicklas Haßler hatte es mit Otto-Christian Madeiczyk zu tun. Ein Ringer der Sportschule Leipzig, der bis zur letzten Sekunde kämpft. In einem sehr offenen Schlagabtausch konnte Haßler nach sechs Minuten den Kampf mit 22:11 Punkten für sich gewinnen. 7:18

75 kg Gr.-Röm.: Dragan Markovic konnte nun ganz beruhigt in seinen Kampf gehen. Nach ein paar anfänglichen Unachtsamkeiten glich er das Duell mit einem schönen Schwunggriff wieder aus und konnte ohne viel Mühe einen weiteren Sieg für sich und seine Mannschaft verbuchen. 19:7-Sieg für die KG. Auch die zweite Mannschaft hatte es an diesem Kampfabend mit der Reserve des SV Fellbach zu tun. Da man auch hier nicht in voller Stärke antreten konnte, war man mit der knappen 24:28-Niederlage zufrieden.