Die Zulassungs- und die Führerscheinstelle im Landratsamt in Aalen werden saniert. Deshalb wird die Führerscheinstelle ab Montag, 23. Juli, im Erdgeschoss in Zimmer 022 untergebracht. Die Zulassungsstelle zieht ab Montag, 30. Juli, in den großen Sitzungssaal im ersten Stock.