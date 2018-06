Kevin Seidel verteidigt den Titel

Die Sportkegler des Bezirks Ostalb Hohenlohe haben auch in dieser Saison auf den Bahnen in Abtsgmünd, Schwabsberg und Aalen die Bezirksmeister 2015 ausgespielt. Gestartet wurde in den Klassen Junioren U 23, Frauen/Männer, Seniorinnen A/Senioren A, Seniorinnen B/Senioren B, Seniorinnen C/Senioren C. Gespielt wurde im 120-Wurf-Modus mit Kegelwertung, wobei auf jeder Bahn 15 Wurf in die Vollen und 15 Wurf ins Abräumen zu bewältigen waren.

Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt, dass die Kegler die in sie gesetzten Erwartungen voll und ganz erfüllen konnten und Spitzensport vom Feinsten zelebrierten. Wie ausgeglichen das Teilnehmerfeld war, spiegelt sich darin wider, dass nur Kevin Seidel (TSV Westhausen) seinen Titel aus dem Vorjahr in der U 23 verteidigen konnte.

Männer: Die Männer stellten mit insgesamt 24 Startern das stärkste Teilnehmerfeld. Hier rangen sechs Starter um das Ticket zu den württembergischen Meisterschaften. Der Vorlauf wurde auf den Bahnen des ESV Crailsheim ausgetragen. Für den Endlauf am folgenden Tag in Schwabsberg platzierten sich die ersten 20 Starter.

Stefan Zürn (SKC Gaisbach) wurde mit 551/573 und der Gesamtkegelzahl von 1124 Bezirksmeister 2015. Zweiter wurde Andre Szautner vom KC Schrezheim (524/587), vor seinem Mannschaftskameraden Torsten Leber (542/543). Das Ticket zu den württembergischen Meisterschaften lösten als Vierter Markus Soutschek (FA Essingen, 535/554), als Fünfter Heiko Leber (SKC Markelsheim, 541/524) und als Sechster Matthias Daschner vom SV Waldhausen (512/549).

Frauen: Eine schwache Beteiligung erfuhren die Bezirksmeisterschaften 2015 bei den Frauen. Lediglich elf Spielerinnen haben teilgenommen. Mit Turnierbestleistung (577) - erzielt im Endlauf - und dem drittbesten Ergebnis im Vorlauf (532) und der Gesamtkegelzahl von 1109 sicherte sich Melanie Pavkovic von FA Essingen in überlegener Manier den Titelgewinn. Rang zwei mit 1075 (539/536) errang Sandra Walter (KC Schwabsberg). Dritte mit 1049 (514/535) wurde Nicole Binder vom KC Schrezheim. Mit Platz vier löste Carmen Holzinger (KSV Büschelhof, 1020) das letzte Ticket zu den württembergischen Meisterschaften.

Junioren (U 23): Der neue und alte Bezirksmeister bei der männlichen U 23 kommt mit Kevin Seidel vom TSV Westhausen. Mit 1083 Kegeln (560/523) verwies er Tobias Fängler (SKC Gaisbach, 1067 Kegel, 576/491) auf Platz zwei, dicht gefolgt von Christopher Hornberger (SKC Sulzdorf, 1064, 541/523) als Dritter. Patrick Häusler (KC Schrezheim, 1061, Vierter), Timo Leber (SKC Markelsheim, 1052, Fünfter) und Philipp Sartor (KC Schrezheim, 1042, Sechster) dürfen ebenfalls an den 68. württembergischen Meisterschaften in Brackenheim teilnehmen. Für Philipp Sartor (beruflich verhindert) nimmt Ricardo Gregorio (SKC Markelsheim, 1031) als Siebtplatzierter den Platz ein.