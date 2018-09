Kevin Kühnert kommt nach Aalen

Von Schwäbische Zeitung

Der am 3. September in einem Waldstück in Frohnstetten gefundene tote Säugling ist am Dienstag in Stetten am kalten Markt beerdigt worden. Das Standesamt hat dem Jungen den Namen Joris gegeben, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Der Junge wurde am Dienstagvormittag in aller Stille auf dem Friedhof in Stetten beigesetzt. Wie berichtet, kam Joris lebend zur Welt. Die Ermittlungsbehörden suchen weiterhin die Mutter des Kindes. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz richten sich daher an die Bevölkerung und möchten ...