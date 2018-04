Kevin Gallas holt sich den Titel

Was für ein Erfolg für das Böbinger MH-Racing-Team. Kevin Gallas hat sich im schwedischen Lidköpping im letzten Lauf der Super-Enduro-Weltmeisterschaft den Titel in der Junioren-Klasse gesichert.

Den Titel sicherte er sich schon beim ersten Durchgang des Abends, als er nicht nur den Start gewann, sondern die Führung bis ins Ziel nicht mehr abgab. Doch damit nicht genug, auch im zweiten Lauf holte er sich am Ende den Sieg. Dabei musste Gallas als Trainingsschnellster von der schlechtesten Position starten. Trotzdem dauerte es nur fünf Runden, bis er in Führung war und als Sieger nach neun Runden abgewunken wurde. Für den letzten Durchgang der Saison musste Gallas an seinem Landsmann vorbei: Den „Holeshot“ holte sich Leon Hentschel und hielt die Position noch eine Runde lang, bis Gallas wieder die Spitze übernahm und bis ins Ziel nicht wieder abgab.

„Die Strecke war schwieriger, als ich vorher gedacht hatte, das mussten aber auch die anderen Fahrer merken. Mein Team hat mir am Streckenrand Zeichen gegeben, sodass ich nicht zu viel riskieren musste. Als ich in Führung lag, habe ich einfach nur mein Ding gemacht“, sagte Gallas nach dem Rennen.