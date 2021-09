Kettenreaktion: Autofahrerin wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Montag gegen 16.55 Uhr hat sich auf der B29 ein Unfall ereignet. Ein 40-Jähriger fuhr in seinem Mercedes von Aalen in Richtung Westhausen. Kurz vor der Abzweigung zur B290 in Richtung Ellwangen musste er verkehrsbedingt abbremsen. Das erkannte eine 38-Jährige hinter ihm zu spät. Sie fuhr laut Polizeibericht leicht mit ihrem Golf auf den Mercedes auf.

Das hatte Folgen. Ein 19-Jähriger, der mit seinem Audi hinter dem Golf fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Die 38-Jährige erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B29 kurzzeitig gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen verursachte.