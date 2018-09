Kettenbrief über Hacker macht die Runde

Seit Tagen warnen Facebook-User auch in Aalen ihre „Freunde“ via Messenger vor einem angeblichen Hacker. Damit schüren sie allerdings nur Ängste. Denn an dem Kettenbrief, der sich derzeit vermehrt über das soziale Netzwerk verbreitet, ist kein Körnchen Wahrheit dran, sagt Holger Bienert, ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“.

„Bitte sage allen Kontakten in deiner Messenger-Liste, dass sie nichts von Fabrizio Brambilla akzeptieren sollen. Er hat ein Foto mit einem Hund. Er ist ein Hacker und hat das System mit deinem Messenger-Konto verbunden. Wenn einer deiner Kontakte es akzeptiert, wirst du ebenfalls gehackt, also stelle sicher, dass alle deiner Freunde es wissen. Vielen Dank. Bitte weiterleiten.“ Dieser Inhalt macht seit Tagen per Messenger die Runde. Viele schicken ihn an ihre Facebook-Kontakte weiter, um sie zu warnen.

Doch an dem angeblichen Hacker ist nichts dran, sagt Bienert. Gehackt werden könne man ohnehin nur, wenn man eine infizierte Datei geschickt bekommt und diese öffnet, aber nicht, indem man einfach einen Kontakt annimmt. Anstatt alles blind weiterzuleiten und damit Menschen zu verunsichern, sollte der Wahrheitsgehalt der Nachricht erst einmal geprüft werden, sagt Bienert. Im Internet gebe es jede Menge Seiten, die Aufschlüsse über solche Falschmeldungen geben. Auch wenn es viele gut meinten, wenn sie andere über eine vermeintliche Straftat informieren, würden sie dadurch nur dazu beitragen, dass solche Fakes die Runde machten.