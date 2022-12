Kess: Neues Programm im Angebot der keb

Die Kurse umfassen sechs Termine mit je 2,5 Stunden und finden in Gemeinden und Schulen zwischen Schwäbisch Gmünd, Aalen und Bopfingen oder online statt. Anmeldung, Informationen und Termine: auf kebostalbkreis.de, per Telefon 07361/3777 440 oder per Email an englert@keb-ostalbkreis.de

Mit der neuen kess-Programmkoordinatorin Barbara Englert hilft die Katholische Erwachsenenbildung (keb) überlasteten Familien. Der Name „Kess“ steht für folgende Attribute: Kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert. Für Eltern bietet die keb die kostenlosen Kurse in Zusammenarbeit mit einigen Gemeinden an. Für Lehrerinnen und Lehrer steht das Angebot als Fortbildung in Schulen bereit. Für das Jahr 2023 gibt es weitere, zahlreiche Kurstermine.

Die gesellschaftlichen Anforderungen an Eltern sind gewaltig. Durch „Home-Schooling“ hat sich die Situation für Familien häufig verschlimmert. Oft leiden Eltern, und damit auch Kinder, an dieser Überlastung. Das führt zu Konflikten und Stress. „Genau hier setzt Kess-erziehen an“, sagt Englert. Die Teilnehmer kommen mit konkreten Erziehungssituationen in den mehrteiligen Kurs.

Das Kess-Programm wurde von der katholischen Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung in Bonn sowie dem Familienrat im Erzbistum Seelsorgeamt Freiburg entwickelt. Durch Förderungen des Landes kann die keb das Kess-Programm für Lehrerinnen und Lehrer kostenlos anbieten. Durch Bildungspartnerschaften mit Gemeinden finden Eltern vergünstigte Preise für den jeweiligen Kurs.