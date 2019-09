Kern schockt Essingen spät

Nach einem spielfreien Wochenende hat sich Fußball-Verbandsligist TSV Essingen auf sein Heimspiel gefreut, in dem er den 1. FC Heiningen empfangen hat. Fast hätte man sich auch über drei Punkte freuen können, doch dagegen hatte Heiningens Benjamin Kern etwas einzuwenden, der in der 89. Minute einen Freistoß sensationell in die Essinger Maschen setzte, was das 1:1 bedeuten sollte.

„Es war ein verdienter Punkt, ein gerechter Punkt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob eine Mannschaft nach der Pause schon einmal ein Spiel gewonnen hat. Da fehlt dann schon der Rhythmus“, analysierte TSV-Trainer Beniamino Molinari. Die erste Halbzeit ist schnell erzählt: es passierte fast nichts, das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. In der zweiten Halbzeit sah es zunächst danach aus, als würde sich der müde Kick fortsetzen – doch die Partie sollte sich noch etwas steigern. In der 61. Minute zappelte der Ball im Netz des TSV, doch das Unparteiischengespann entschied auf Abseits – Glück für den TSV.

Nach einem ganz feinen Pass von Jermaine Ibrahim war Tamas Herbaly plötzlich frei durch, lief auf den Torwart zu, schloss jedoch nicht ab, sondern brach den Angriff ab – Achselzucken bei den Essinger Verantwortlichen (65.). Drei Minuten später hätte sich dies fast gerächt. Nach einer Ecke nahm Max-Julian Hölzli das Leder volley, doch Ewan Le Gallo im Essinger Tor parierte sensationell, was sogar Stadionsprecher Denis Zeipert zu einer euphorischen Sonderdurchsage veranlasste (68.). Doch es sollten noch Treffer fallen. Ein Freistoß von Patrick Funk landete bei Felix Nierichlo, der den Ball geschickt auf Stergios Dodontsakis ablegte, der das Leder aus rund zehn Metern fast in den Winkel donnerte (82.). Fünf Minuten später war es wieder Herbaly, der den Deckel hätte draufmachen können. Nach einem langen Freistoß des eingewechselten Ceyhan Dayan tauchte er frei vor dem Heininger Tor auf, bugsierte den Ball aber neben das Tor (87.). „Solche Spiele hast du manchmal als Stürmer, ich kann da ein Lied davon singen“, schmunzelte nach der Partie Ex-Stürmer und TSV-Trainer Beniamino Molinari.

Unglückliches Finale

So kam es dann also zum aus Essinger Sicht unglücklichen Finale durch Benjamin Kern, über dessen Schusskunst man informiert war. Dieser Freistoß passte aber auch einfach zu gut – und die Heininger nahmen keinesfalls unverdient einen Punkt mit. „Sensationell, wie Benni den Ausgleich noch markiert hat. Es war aber auch ein ausgeglichenes Spiel, das keinen Sieger verdient hatte“, resümierte Heiningens Trainer Denis Egger.