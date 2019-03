Keraamika eröffnet Tanzzentrum im Industrie-Ambiente

Sechs weltweit überaus erfolgreiche Freunde im Streetdance und im Hip-Hop-Wettkampf haben sich mit dem House of Dance im ehemaligen Ostertag-Gebäude einen Traum erfüllt. Am Samstagabend ist nun der über 400 Quadratmeter große Loft-Bau in urban-industriellem Flair ganz offiziell eröffnet worden.

Mit einem vielschichtigen Programm, Tanz, Gedichten und vielen Gästen wurde gefeiert. Breakdancer aus ganz Deutschland feierten auch mit. Denn als Sahnehaube zur Eröffnung gab’s am Sonntagnachmittag obendrauf die German Breaking Championship 2019. Diese Veranstaltung war gleichzeitig der Vorentscheid für den World Breaking Championship 2019 des Sportverbands World Dance Sport Federations in Nanjing in China.

Roman Proskurin, künstlerischer Kopf von Keraamika’s House of Dance, erinnerte daran, wie lange und wie hart für einen Auftritt oder einen Wettkampf trainiert wird. Auch der Weg bis zum House of Dance sei nicht einfach gewesen. Aber nun sei es geschafft. Auf der Suche nach einer Basis, in der künftig eigene Veranstaltungen und Wettbewerbe initiiert und obendrauf Kurse für Schüler angeboten werden können, sei man im früheren Ostertag-Gebäude fündig geworden. Jetzt schon üben mit Keraamika und den 13 Tanzlehrern über 500 Schüler aus dem ganzen Ostalbkreis.

Einen Breakdance, hat Aalens Oberbürgermeister erklärt, werde er jetzt nicht hinlegen, ein Breakdancer sei er ja nicht. Proskurin begrüßte das Stadtoberhaupt aber immerhin mit einem hippen Faust-auf-Faust-Gruß. Von den Räumen zeigte sich der OB hoch beeindruckt: „Besser hätte es gar nicht werden können, das ist eine ganz tolle Location geworden.“ Dass hier nun Breakdance geübt werde, passe ganz gut zu den Räumlichkeiten, die sicher nicht „breaken“ werden angesichts der einstigen Produktion von Panzerschränken im Gebäude und der entsprechend stabilen Konstruktion. 2024 soll Breakdance olympische Disziplin werden. Thilo Rentschler hofft, dass die Aalener Tänzer dann aus Paris eine Goldmedaille mit nach Aalen bringen.

Nach einer Vorrunde folgte bei der Championship am Sonntagnachmittag ein Ko-System, an dessen Ende die zwei Finalisten und zwei Finalistinnen stehen, die dann nach China fliegen. Neben neun Battle-Teilnehmern aus dem Hause Keraamika traten Tänzer aus Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Berlin und Osnabrück an. Zur Eröffnung hatte der gefragte und angesagte DJ Fayme aufgelegt. Auch er ist international unterwegs: Seine aktuellen Auftrittsorte waren in Italien, Spanien, China und nun eben auch in Aalen.