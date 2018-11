Kellerteams ernsthaft unter Zugzwang

Die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A neigt sich dem Ende zu. Der bevorstehende Spieltag steht dabei ganz im Zeichen des Abstiegskampfes, während sich an der Tabellenspitze erstmals ein klares Bild abzuzeichnen scheint.

Kreisliga A I: Essingen II (15./10 Punkte) und Fachsenfeld/Dewangen (13./11) stehen äußerst schwierige Aufgaben im Abstiegskampf bevor. Die Essinger empfangen den schwächelnden Bezirksliga-Absteiger Iggingen (15./10), die SGM wiederum muss beim starken Mitaufsteiger Durlangen (6./18) antreten.

Kreisliga A II: Bereits am Freitagabend empfängt Ellenberg (15./12) Pfahlheim (11./17) zu einem Nachholspiel, in dem für beide Seiten viel auf dem Spiel steht. Gelingt Ellenberg der zweite Heimerfolg binnen fünf Tagen, so würde sich die Ausgangslage weiter verbessern. Doch Pfahlheim steht ebenfalls gehörig unter Zugzwang. Bereits am Sonntag ist der SVP erneut gefordert und darf sich gegen Aalen (8./19) keine Heimniederlage leisten, will man doch nicht der Abstiegszone gefährlich nahe kommen. Für den Bezirksliga-Absteiger lief die Hinrunde in weiten Teilen keinesfalls nach Wunsch, doch hat sich der SSV vorerst vom Tabellenkeller distanziert und wittert nach den jüngsten beiden Siegen wieder Morgenluft. Ein Rückschlag hingegen musste Mitabsteiger Ebnat (16./12) durch die jüngste 1:4-Schlappe gegen Kerkingen hinnehmen. Bei der TSG Abtsgmünd (10./19) wollen die Ebnater in die Erfolgsspur zurückfinden, doch auch die Kochertäler haben nach vier sieglosen Partien wieder einen dreifachen Punktgewinn im Visier. Das Aufeinandertreffen des TV Bopfingen (12./16) mit Adelmannsfelden (14./12) versprach in der vergangenen Saison noch ein hochklassiges Spitzenspiel. Immerhin deutete der Trend auf beiden Seiten zuletzt nach oben, auch wenn Bopfingen sich dem Klassenprimus aus Schwabsberg zuletzt hauchdünn mit 1:2 geschlagen geben musste. Aussetzen am letzten Spieltag der Hinrunde müssen der spielfreie TSV Westhausen (13./14) sowie die Ellenberger, die ihre Partie bei Stödtlen (9./19) bereits vor zweieinhalb Wochen bestritten und dabei ein 1:1-Remis verbuchten. Die denkbar ungünstigste Ausgangsposition im Abstiegskampf besitzt Neuling FC Schloßberg. Die bevorstehende Aufgabe könnte aber kaum anspruchsvoller sein: Mit Dorfmerkingen II (6./25) gastiert das derzeit formstärkste Team der Liga beim Schlusslicht und will sich im Aufstiegsrennen selbstverständlich keinen unnötigen Ausrutscher leisten. An der Tabellenspitze scheint sich allmählich ein klares Bild abzuzeichnen. Denn Schwabsberg-Buch (1./32) marschiert ihren Verfolgern derzeit davon, hat am Sonntag jedoch ein schweres Auswärtsspiel bei Union Wasseralfingen (7./20) vor der Brust. Auch zuletzt agierte der Klassenprimus keinesfalls makellos und feierte in den vergangenen vier Partien lediglich einen Sieg, profitierte aber zugleich davon, dass die Konkurrenten die nötige Konstanz in ihren Leistungen vermissen lassen. Somit ist der Vorsprung erstmals auf stolze fünf Zähler angewachsen. Fünf Mannschaften liegen in Lauerstellung, haben durch ihre jüngsten Patzer allerdings eine bessere Ausgangslage verspielt. Zwei bevorstehende Spitzenspiele bergen daher eine hohe Brisanz, zumal es jeweils keinen erkennbaren Favoriten gibt. Eigenzell (2./27) ist seit drei Spielen sieglos und droht in der Tabelle weiter zurückzufallen, Gegner Hüttlingen (4./26) bekam durch das 0:1 in Aalen ebenfalls einen herben Dämpfer verpasst. Gute Erinnerungen hat der SV Kerkingen (3./27) an den VfB Tannhausen (5./25), so behielten die Schwarz-Gelben beim bisher letzten Aufeinandertreffen im Juni souverän mit 3:0 die Oberhand. Doch bekanntlich sind die Karten nun neu gemischt und beide Teams wollen ihre Verfolgerrolle stärken.

Kreisliga A III: Durch vier Punktgewinne aus den vergangenen beiden Partien hat sich die Ausgangslage für die SGM Königsbronn/Oberkochen (11./14) wieder verbessert. Ein Auswärtserfolg beim TSV Gussenstadt (5./20) wäre äußerst nützlich, um den Fünf Zähler-Vorsprung zur Abstiegszone auszubauen.