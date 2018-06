Keine Wohlfühloase

Regnet es in kurzer Zeit besonders viel, dann läuft das Regenwasser im Parkhaus „Grabenstraße“ in Tettnang nicht in die Kanalisation, sondern in das Treppenhaus neben der Einfahrt. Am Freitag vergangene Woche war es wieder soweit. Ein Video davon ist in der geschlossenen Facebookgruppe „Du weißt, dass du aus Tettnang bist...“, veröffentlicht worden. „Das Problem ist bekannt“, sagt Judith Maier von der Stadt. Das Abwasserrohr, das an eine Abflussrinne angeschlossen ist, sei zu klein dimensioniert und bei Starkregen könne das Wasser nicht so ...