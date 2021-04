Keine weiteren Toten im Kreis - Inzidenzen steigen

Nachdem der Ostalbkreis mit sieben Toten Ende der vergangenen Woche einen traurigen Rekord gebrochen hat, gab es über das Wochenende glücklicherweise keine weiteren Toten zu verzeichnen. Insgesamt sind im Ostalbkreis bisher 329 Menschen an oder mit Covid19 gestorben. Der Inzidenzwert hingegen ist weiter auf 244 angestiegen. Im Landkreis Schwäbisch Hall lag er am Sonntag bei 239, im Donau-Ries bei 257, im Rems-Murr-Kreis bei 241 und im Landkreis Heidenheim bei einem Wert von 265. Damit liegen alle Nachbarlandkreise über den Landesdurchschnitt: Am Sonntag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Baden-Württemberg bei 190,5.