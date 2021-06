Keine Wasseralfinger Festtage, dafür eine Buchlesung und Polit-Talk mit den OB-Kandidaten

Die Wasseralfinger Festtage haben zwar auch in diesem Jahr coronabedingt wieder abgesagt werden müssen, doch dem Stadtverband für Sport und Kultur Wasseralfingen ist schnell klar gewesen, dass man den Bürgern dennoch etwas anbieten müsste. So finden die klassischen Festtage in diesem Jahr zwar nicht statt, aber die Bürger und Bürgerinnen bekommen Alternativen geboten. „Es ist natürlich schade, dass bereits zum zweiten mal die Wasseralfinger Festtage nicht stattfinden können. So aber haben wir wenigstens ein kleines Programm auf die Bühne gestellt, von dem wir hoffen, dass es den Bürgern und Bürgerinnen gefallen wird“, sagt Armin Peter, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport und Kultur in Wasseralfingen. So werden es dann in diesem Jahr zwar nicht die Festtage, aber zumindest die Wasseralfinger Tage.

Fachsenfelder Lehrer liest aus Debütroman

Am Mittwoch, 23. Juni (18.30 Uhr), besucht Autor Wolfgang Schnee den Innenhof zwischen Rathaus und Bürgerhaus in Wasseralfingen. Schnee wird aus seinem Buch „Mord-Partner“ lesen. Er ist pensionierter Lehrer aus Fachsenfeld, der Deutsch, Geschichte und Philosophie am Kopernikus-Gymnasium in Wasseralfingen unterrichtet hat. Nun könnte man meinen, dass Schnee bei diesem Background schon häufiger als Buchautor in Erscheinung getreten ist – dem ist aber nicht so. Zwar hat er schon Theaterstücke geschrieben, mit dem Buchschreiben aber hat er sich auf ein für ihn neues Terrain begeben. In seinem Debütroman wird die Geschichte, die natürlich auf der Ostalb spielt, um den Detektiv Paul Pfanne erzählt. Musikalisch umrahmt wird die Lesung durch das Duo „ZwiePack“. Sollte das Wetter wider Erwarten nicht mitspielen, findet die Lesung im Bürgersaal des Bürgerhauses statt.

Polit-Talk auf dem Stephanplatz

Am Sonntag darauf, 27. Juni, dann findet auf dem Wasseralfinger Stefansplatz der Polit-Talk mit den vier zur Wahl stehenden OB-Kandidaten sowie der OB-Kandidatin statt. Moderiert wird der Talk von Michael Ruoff, Schulleiter an der Dreßentalschule in Oberkochen, der auch schon einmal eine begrenzte Zeit als Stadionsprecher beim VfR Aalen aktiv war. „Ich wurde angefragt und mache das natürlich sehr gerne“, so Ruoff, der bereits vor acht Jahren den Polit-Talk moderieren durfte. Ihm zur Seite stehen wird Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung. Sollte das Wetter eine Veranstaltung unter freiem Himmel nicht zulassen, dann würde der Polit-Talk in der Glück-Auf-Halle in Hofen stattfinden. Für die Veranstaltungen gilt FFP2-Maskenpflicht und es gelten die 3-G-Regeln (getestet, genesen, geimpft), die entsprechenden Nachweise sind beim Einlass unaufgefordert vorzuzeigen. Sollten sich im Zuge der weiter sinkenden Inzidenz weitere Lockerungen ergeben, werden die Veranstalter dieser Entwicklung Rechnung tragen. Es wird dazu geraten, sich bezüglich der geltenden Regeln rund um die Veranstaltungen auf den neuesten Stand zu bringen.

Ausstellung im Nachgang

Vor und nach dem Polit-Talk am Sonntag gibt es weitere Veranstaltungen, die normalerweise ebenfalls in die Wasseralfinger Tage integriert sind. Um 10.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst in der Stephanuskirche statt. Nach dem Polit-Talk ist um 15 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Der letzte Guss“, die in diesem Jahr erstmal in Zusammenarbeit zwischen Bund für Heimatpflege, dem Stadtverband für Sport + Kultur und dem Bezirksamt stattfindet. Auch für diese beiden Veranstaltungen sind Anmeldungen vorab zwingend erforderlich.