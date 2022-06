Keine Vertragsverlängerung für Tim Seifert beim 1. FC Heidenheim

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim und Abwehrspieler Tim Seifert werden künftig getrennte Wege gehen. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft zum 30. Juni aus und wird nicht verlängert. Bis zuletzt hatte eine mögliche Vertragsverlängerung mit anschließender Leihe noch im Raum gestanden. Das FCH Eigengewächs, das auch bereits nicht mehr am Trainingsauftakt in dieser Woche teilnahm, hat sich nun jedoch für einen festen Wechsel zu einem anderen Verein entschieden.

„Für Tim als noch sehr jungen Spieler ist das Wichtigste, dass er jetzt möglichst viel Spielpraxis sammelt. Dies wäre auf Grund der Qualität unseres Kaders in dieser Saison erneut sehr schwierig geworden. Die Entscheidung, seinen Vertrag nicht zu verlängern und bei einem anderen Verein neu anzugreifen, ist daher für alle Seiten die beste Entscheidung. Wir werden Tims fußballerische Entwicklung auch künftig weiter ganz genau beobachten, danken ihm für seine Zeit beim FCH und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, erklärt Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH.

Seifert, gebürtig aus Illertissen, war 2018 aus der Jugend des FC Bayern München in das HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum des 1. FC Heidenheim gewechselt. Über die U 17 und U 19 gelang ihm vor einem Jahr der Sprung in die Profimannschaft. Dabei stand Seifert insgesamt bei vier Pflichtspielen im Spieltags-Kader und feierte am 31. Juli 2021 in Ingolstadt sein Zweitligadebüt.