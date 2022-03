Keine Tore in Bopfingen – aber zehn Treffer in Dorfmerkingen. Wie die Spiele in der Fußball-Kreisliga A gelaufen sind.

Kreisliga A II: Bopfingen – Schrezheim 0:0. Tore: Fehlanzeige. Bes. Vork.: Bopfingen verschießt Elfmeter (68.). In der ersten Hälfte hatten die Gäste mehr vom Spiel, allerdings keine zwingenden Torchancen. Der TVB kam dann besser aus der Kabine und hatte vier glasklare Torchancen und verpasste mehrmals die Führung. In der 68. Minute verschoss der TVB noch einen Foulelfmeter. Reserven: 2:1.

Westhausen – Wört 1:0 (1:0). Tor: Daniel Schneider (8.). Die Zuschauer sahen eine Partie auf unterdurchschnittlichem Niveau. Der frühe Führungstreffer reichte dabei bis zum Schluss für die Gastgeber, da die Gäste ihre Chancen nicht nutzten.

Dorfmerkingen II - SG Eigenzell-Ellenberg 10:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 6:0, 8:0 D. Fischer (1., 25., 39., 57., 68.), 3:0, 5:0, 7:0 F. Amon (38., 55., 60.), 9:0, 10:0 D. Schuster (79., 88.). Klare Sache für die Heimelf.

Kerkingen - U. Wasseralfingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 L. Brunnhuber (36.), 0:2 C. Krasniqi (64.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Kerkingen (80.). In einem ausgeglichenem Spiel gewann die Union glücklich. Reserven: 3:1.

Stödtlen – Ellwangen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 L. Thorwart (44.), 2:0 A. Saveski (56.). In einem starken Spiel beider Mannschaften gab es nur wenige Chancen auf, Stödtlen konnte aber mit einem 1:0 zur Pause gehen. Nach einem sehenswerten Freistoß gelang der Heimmannschaft das 2:0, von Ellwangen kam anschließend nichts mehr. Reserven: 2:0.

Abtsgmünd – Tannhausen 2:3 (0:0). Tore: 1:0 A. Souza (55., FE), 1:1 M. Wille (59.), 1:2, 1:3 F. Wille (61., 79.), 2:3 L. Kruger (90+1.). Durch einen Sonntagsschuss und einer missglückten Flanke, die zur Führung führte, drehte der VfB die Partie nach Rückstand. Die Frank-Truppe begann stark und ging verdient in Führung. Ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten drehte die Partie. Das Anlaufen der Heimelf wurde nur noch mit dem Anschlusstreffer belohnt.

Adelmannsfelden – Rosenberg 4:0 (2:0). Tore: 1:0 M. Frey (20.), 2:0, 3:0 D. Boll (30., 70.), 4:0 L. Hofmann (88.). Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und siegen am Ende auch in der Höhe verdient. Reserven: 4:1.

Pfahlheim – Unterschneidheim 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 B. Wohlfrom (26., 55., 72), 4:0 H. Veile (79.). Verdienter Sieg der Heimmannschaft. Kämpferisch konnten die Gäste zwar mithalten, Pfahlheim war aber effizienter und konnte die spielerische Überlegenheit nutzen.

Hüttlingen – Zöbingen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 J. Waibel (45+1.), 1:1 D. Gloning (56.), 2:1, 3:1 M. Neufeld (82., 90+2.). Auf einem schwer zu bespielenden Rasen taten sich beide Team schwer. Dementsprechend war es keine Überraschung, dass die Führung per Standard fiel. Nach der Pause blieb das Spiel zerfahren, doch mit Kampfgeist belohnte sich Hüttlingen mit dem Heimsieg.

Kreisliga A II: Härtsfeld – Gussenstadt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Kaiser (34.), 1:1 D. Mikolin (87.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Gussenstadt (83.).

Königsb./Ob. - Heidenh. abgs.