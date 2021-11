Keine Startschwierigkeiten – trotz fast zweijähriger Pause

Nach fast zweijähriger pandemiebedingter Auftritts-Auszeit überzeugten die Aalener Sportakrobaten vergangenen Samstag beim Wettbewerb Rendezvous Showtime 21 und holten die Silbermedaille.

Vergangenen Samstag veranstaltete der Deutsche Turner Bund (DTB) den Wettbewerb Rendezvous Showtime 21. Dieser fand als Online-Format statt und diente als Alternative für den ausgefallenen Wettkampf Rendezvous der Besten. Dieses Jahr waren alle Gruppen aufgefordert ihren Auftritt als Video digital einzusenden. Alle Beiträge wurden vergangenes Wochenende auf Sportdeutschland.TV ausgestrahlt. Eine Jury im Hintergrund bewertete die Auftritte und vergab entsprechende Auszeichnungen. Die Gruppen präsentierten sich mit einem fünf-minütigem Showact, inklusive Musik, Kostümen und soweit möglich Bühnenbild.

Mit großer Vorfreude wurde die Ankündgung dieses Formates von den Sportlern der Akrobatikabteilung aufgenommen, die sich nach fast zwei Jahren wieder auf der Bühne eines Wettbewerbs präsentieren konnten. Trotz zweier Trainigspausen stellten die Akrobaten eine neue Show auf die Beine mit der Hoffnung diese zeitnah einem großen Publikum zu zeigen. Im Training zur neuen Show „In Motion“ liefen alle zur Höchstform auf und bewiesen beim finalen Videodreh in der Jahnturnhalle, dass niemand das Auftreten verlernt hatte. Die Show „InMotion“ zeigt die Freude an der sportlichen Bewegung in einer großen Gruppe. Sie verbindet Akrobatik, Turnen, Tanz und Rhythmus. Die Hauptdarstellerin stellt eine Dirigentin dar, die ihre Orchestermitglieder durch verschiedene Musikstücke mit Stil- und Tempowechseln führt und den Takt angibt.

Mit diesem Video bewarben sich 31 Sportler der Aalener Sportallianz für Rendezvous Showtime 21. Die live Ausstrahlung des Wettbewerbs vefolgten die Beteiligten gespannt gemenisam vergangenen Samstag. Als alle Beiträge ausgestrahlt waren und die Siegerehrung anstand war der Jubel groß die Silbermedaille gewonnen zu haben. Die Sportler freuten sich über die Auszeichnung und sahen ihre Arbeit der letzten Monate gewürdigt. Auch Trainerin Tamara Schappacher war voll der Freude: „Ich bin stolz darauf wie gut unsere Mädels und Jungs diese Show auf Video gebracht haben und jetzt Silber zu gewinnen ist toll!“