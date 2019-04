Keine Sieger in der Kreisliga A II

In der Fußball-Kreisliga A II hat es am Mittwoch zwei Partien gegeben.

SV Pfahlheim - VfB Tannhausen 0:0. Die erste Halbzeit war in großen Teilen ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause hätte das Heimteam die Führung erzielen müssen. Doch bei der Doppelchance rettete erst der Gästekeeper und beim Nachschuss ein Verteidiger auf der Linie. In der zweiten Halbzeit drängte Pfahlheim auf die Führung. Der VfB blieb über Konter gefährlich. Letztlich blieb es beim Remis.

Hüttlingen - Dorfmerkingen II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 J. Baumgärtner (20.), 2:0 M. Dürr (71.), 2:1 F. Amin (72.), 2:2 F. Wieser (90.). In einem abwechslungsreichen Spiel gab es am Ende ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften versuchten von Beginn an die Kontrolle zu übernehmen. In der ersten Halbzeit gelang dies der Heimmannschaft besser, die zweite Hälfte gehörte den Gästen.