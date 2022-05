Keine Playoffs für die HAKRO Merlins

Die HAKRO Merlins empfingen die NINERS Chemnitz zur Nachholpartie in der Basketball-Bundesliga in der heimischen Stierkampfarena. Mit einem Sieg würde man sich den Traum von Platz acht weiter wahren – der gelang, doch zum achten Tabellenplatz reichte es nicht. Entschieden wurde das Triell der Crailsheimer mit brose bamberg und der BG Göttingen aber erst am Sonntagabend. Dabei mussten die Zauberer auf Schützenhilfe von den Hamburg Towers und dem FC Bayern Basketball hoffen.

Zuvor aber musste das Team von Headcoach Sebastian Gleim selbst ihre Hausaufgaben erledigen und wichtige Zähler aus der Begegnung mit den Sachsen einsacken. Die Hohenloher waren vor der Partie die einzige deutsche Mannschaft, gegen die die Gäste in der laufenden BBL-Saison noch sieglos sind. Das Hinspiel in der Messe Chemnitz gewannen die Merlins Ende Dezember. Und auch die Partie im Hexenkessel startete vielversprechend. Zur Halbzeit konnten sich die Hausherren mit vier Punkten absetzen. Nach einem starken dritten Viertel holten die Gäste in den letzten Minuten nochmal auf. Am Ende jedoch siegten die HAKRO Merlins mit 96:93, bester Schütze der Hausherren wurde Boggy Radosavljevic mit 22 Zählern. Terrell Harris fuhr mit 21 Punkten und 11 Assists ein Double-Double.

Neben dem langzeitverletzten Point Guard TJ Shorts, der vor der Begegnung den Preis des besten BBL-Offensivspieler der aktuellen Spielzeit entgegennahm, fehlte den HAKRO Merlins im letzten Hauptrundenspiel auch der nachverpflichtete Mike Caffey, der sich gegen die Fraport Skyliners einen Muskelfaserriss zuzog. Ansonsten konnte Coach Gleim aus dem Vollen schöpfen und schickte neben Forward Jaren Lewis auch die beiden Scharfschützen Maurice Stuckey und Terrell Harris, Kapitän Fabian Bleck und Big Man Bogdan Radosavljevic als Starting Five auf das Parkett. Nach zwei Stunden und 17 Minuten unermüdlichem Kampf gingen die HAKRO Merlins beim 96:93-Endstand als Sieger vom Parkett. Topscorer der Hausherren wurde Bogdan Radosavljevic mit 22 Zählern auf dem Konto. Terrell Harris fuhr mit 21 Punkten und 11 Assists ein Double-Double.

„Gratulation zu der tollen Saison der NINERS und dem Playoffs-Einzug. Wir freuen uns sehr über unsere Leistung und unseren Erfolg. Ich denke, dass wir uns im Spiel gesteigert haben. Von Viertel eins zu Viertel zwei und dann zum dritten Viertel, wo es danach aussah, als ob wir eine gewisse Rolle über das Spiel haben. Chemnitz hat dann in Zone und Switching umgestellt. Das hat uns verlangsamt und uns defensiv auch etwas genommen, weil wir nicht mehr diesen Rhythmus hatten wie zuvor. Das ist ein Learning, dass wir das besser machen müssen. Heute haben wir aber Big Plays gemacht. Das haben wir letzte Woche gegen Ulm verpasst. Wir sind sehr glücklich darüber und freuen uns jetzt alle über diesen Erfolg. Heute Nacht und morgen sind wir dann große Towers- und Bayern-Fans und hoffen, dass sie ihre Spiele gewinnen, dass wir diesen letzten Schritt in die Playoffs machen, den wir verdient, aber nicht mehr in der eigenen Hand haben“, erklärte Gleim.

Nach 52 Pflichtspielen, dem Pokalfinale und dem FIBA Europe Cup Viertelfinale endet eine emotionale und sehr erfolgreiche Spielzeit 2021/22 der HAKRO Merlins auf dem neunten Tabellenplatz der Bundesliga – durch den Sieg von Bamberg gegen Braunschweig (84:68) reichte es nicht zum achten Platz. Dennoch wird diese Saison wird ein letztes Mal gebührend gefeiert. Dazu laden die HAKRO Merlins alle Fans der Zauberer an diesem Dienstag um 18.30 Uhr zur Saisonabschlussfeier am Marktplatz Crailsheim ein.