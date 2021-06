Keine Neuinfektionen am Donnerstag - Inzidenzwert sinkt weiter

Im Ostalbkreis sind am Donnerstag keine Neuinfektionen registriert worden. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor. Damit bleibt der Wert der Gesamtfälle bei 15.575 seit Ausbruch der Pandemie. Die Lage im Bundesland ist aktuell auf niedrigem Niveau. Mehrere Landkreise registrierten keine neuen Fälle.

Damit sinkt auch der Inzidenzwert weiter. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich im Ostalbkreis 13,4 (15,3 am Vortag) Menschen pro 100.000 Einwohner angesteckt. Innerhalb desselben Zeitraums waren es 42 Infektionen im gesamten Kreisgebiet. Zudem berichtet das Landesgesundheitsamt, dass auch am Donnerstag kein weiterer Todesfall erfasst wurde.

Laut Landratsamt sinken auch die aktiven Fälle weiter. Derzeit (Stand Mittwoch) sind 102 Menschen im Kreis mit Sars-CoV-2 infiziert. Das sind zwei weniger als am Vortag. Wie das Datendashboard zeigt, wurden mittlerweile 151.301 (+8135) Menschen im Aalener Kreisimpfzentrum mit der Erst- sowie 92.866 (+15.017) Menschen mit der Zweitimpfung versorgt.

Die meisten derzeit positiv Getesteten wurden in Aalen registriert. 35 Menschen sind dort aktuell infiziert. Einer mehr als noch am Mittwoch. In Schwäbisch Gmünd sinkt der Wert erneut. 28 Menschen sind positiv getestet, zwei weniger als noch am Vortag.