Keine Konzerte wegen Corona: Spektakulatius schickt Weihnachtsmedley digital in die Welt

Wäre es ein Weihnachten wie immer, hätte die Band Spektakulatius bereits die Menschen auf der Ostalb für das bevorstehende Fest in entsprechende Stimmung gebracht. Weil die anhaltende Corona-Pandemie aber keine Konzerte erlaubt, braucht es eine Alternative. Deshalb schickt die achtköpfige Gruppe ein digitales Weihnachtsmedley in die Welt.

Dazu trifft sich Spektakulatius relativ unspektakulär im Aalener KubAA. Um möglichen Ansteckungen vorzubeugen, lassen sich die Musiker vorab auf das Coronavirus testen. Selbstfinanziert, in Eigenregie. Die Frau von Schlagzeuger Thomas Göhringer ist Ärztin. Alle negativ, Stimmung positiv. Die Aufzeichnung kann ohne Sorge stattfinden. Auch deshalb, da sich Musiker zum Proben zu diesem Zeitpunkt treffen dürfen.

Doch geprobt haben Spektakulatius vor diesem „Auftritt“ nicht, sagt Bandmitglied Ralf Meiser. Angemerkt hat man es dem Ensemble ebenso wenig, das Medley sitzt. Damit soll der Gruß an die sonstigen Konzertbesucher hinausgehen, die in Zeiten vor Corona zwischen sechs bis zwölf Konzerte von Spektakulatius besuchten. „Rund 3000 Zuschauer hatten wir da im Jahr“, sagt Schlagzeuger Thomas Göhringer.

Spektakulatius im KubAA. Von links: Ralf Meiser, Christian Steiner, Thomas Göhringer, Martina Fritz, Christian Bolz, Florian Blau, Aysun Idrizi und Markus Braun. (Foto: Michael Häußler)

Bei einem Ticketpreis von 25 Euro könne man sich den reinen Umsatz ausrechnen, der in diesem Jahr fehle. „Mehrere Tausend Euro davon haben wir auch sonst immer gespendet“, sagt Ralf Meiser. Deshalb sei es der Band wichtig, dass die Menschen an eine Organisation ihrer Wahl spenden, damit die in diesem Zusammenhang nicht leer ausgehen.

„Außerdem wurde uns zugetragen“, erzählt Schlagzeuger Göhringer, „dass viele unsere Musik vermissen. Und wir vermissen unser Publikum.“ Somit sei dieses aufgezeichnete Medley die einzige Möglichkeit, für die Menschen in der Region, und darüber hinaus, Musik zu machen.

Und die sechs Profi- und zwei Hobbymusiker hoffen, dass sie das im kommenden Jahr wieder in direktem Kontakt zu ihrem Publikum tun können. „Drei Konzerte stehen schon“, sagt Meiser. Wichtig wäre das nicht nur für die Stimmung zu Weihnachten. Denn gerade die Profimusiker bangen um ihre Existenz.

Christian Bolz und Thomas Göhringer beispielsweise haben ihr Unterrichtspensum aufgestockt, um halbwegs die ausgefallenen Konzerte auszugleichen. „Die Finanzhilfen haben schon auch funktioniert“, so Göhringer. Allerdings sei die Situation immer ungewiss. Daher: Was der Band und den Musikern nun auch helfen würde, erzählt Bolz, sind CD-Verkäufe.

„Die verkaufen wir sonst auf den Konzerten“, sagt er. Wenn also die ein oder andere Scheibe, die es in Aalen bei „Musika“, in Wasseralfingen in der Buchhandlung „Henne“ und im Ellwanger Fotogeschäft „Phositiv“ gibt, unter dem Baum liegt. Dann ist nicht nur der Empfänger, sondern auch die Band beschenkt.

