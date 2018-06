Der Hauptredner ist dem CDU-Kreisverband Ostalb unter der Woche zwar abhanden gekommen. An deutlichen Worten hat es beim Jahresauftakt und Ehrenamtsempfang im Gmünder Stadtgarten jedoch nicht gemangelt.

Eigentlich, so der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, habe ja sein Fraktionschef Volker Kauder vor einigen Monaten zugesagt und zu einem Termin Ende Januar geraten, weil dann in Sachen Regierung alles in trockenen Tüchern sei. Wie man nun sehe, ein Irrtum. So beschränkte sich die Rednerschaft auf das lokale Personal.

Regieren als Verantwortung für das Land

Regieren sei kein Selbstzweck, sondern „Verantwortung für unser Land“, betonte Kiesewetter. Es könne keine „GroKo um jeden Preis“ geben, auch wenn er kein Fan einer Minderheitsregierung sei. Auf den aktuellen Streit bei Rot-Grün in Stuttgart eingehend meinte er, mehr Frauen in die Politik bekomme man „nicht mit Quoten und Gender, sondern der Ermutigung, sich gleichwertig einzubringen“.

Der Kreisvorsitzende warnte vor Umverteilungsdebatten: „Die Starken zu schwächen stärkt nicht die Schwachen.“

„Der Ostalbkreis hat ein hervorragendes Jahr 2017 hinter und ein noch besseres 2018 vor sich“, eröffnete der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Peter Seyfried, seine Rede über kommunalpolitische Themen. Ins Kreisberufsschulzentrum auf dem Gmünder Hardt werde man 27 Millionen Euro investieren und durch das Projekt auf dem Aalener Union-Gelände könne man das Landratsamt neu und sinnvoll strukturieren.

Natürlich gebe es auch Herausforderungen: „Es kann nicht sein, dass wir beim Thema Glasfaser hinter Litauen zurückfallen.“ Auch die steigenden Sozialausgaben, Kosten für den Nahverkehr mit Bussen und Bahnen und der Schülertransport bereiteten den Kreispolitikern Sorge. Und es gelte, die Ärzteversorgung zu verbessern, sagte Seyfried.

„Das Land, das so gut dasteht wie noch nie, wollen nur wenige regieren“, wunderte sich Staatssekretär Norbert Barthle in seinem Grußwort über den zögerlichen Weg der SPD in eine große Koalition.

„Erst kommt das Land, dann die Partei“, kritisierte Barthle – wie schon zuvor Kiesewetter – den anstehenden Mitgliederentscheid bei den Sozialdemokraten. Man dürfe nicht den „Wunsch nach der reinen Lehre über die Verantwortung und sich selbst auf eine Stufe mit der destruktiven AfD stellen“.

Barthle forderte eine „Renaissance der Bürgerlichkeit“. Die „68er sollten fünf Jahrzehnte später endlich Geschichte sein“.

Gute Steuereinnahmen erlaubten in der nächsten Regierungsperiode zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur. Dafür müsse für beschleunigte Planung gesorgt werden. Barthle empörte sich dann noch über die Attacken auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr oder Ersthelfer.

In Stuttgart läuft’s etwas holprig

Der Gmünder Landtagsabgeordnete Stefan Scheffold lobte in seinem Schlusswort die „gute Arbeit“ der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart. Auch wenn diese „aktuell etwas holprig laufe“, sprach er die Absage der CDU an eine im Koalitionsvertrag zugesagte Wahlrechtsreform an. Die Europa-Parlamentarierin und Vorsitzende der Frauenunion, Inge Gräßle, die dieses Verhalten ihrer Parteifreunde scharf verurteilt, mag ob dieser Worte die Stirn gerunzelt haben. Als Rednerin war sie aber beim Neujahrsempfang nicht vorgesehen.