Keine größere Eisbahn

Gut 30 000 Gäste waren im vergangenen Winter über die mobile Eisbahn auf dem Greutplatz geglitten. Nach zehn Jahren sieht der Gemeinderat die Eislaufbahn längst nicht mehr als Provisorium, sondern als festes saisonales Sport-und Spaßangebot in der Stadt. Deshalb geht für die Stadt und die Bürgervertreter auch der Zuschuss (70 000 Euro) für die kommende Saison in Ordnung. Im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss tauchte jetzt unter anderem der Vorschlag auf, die Eislaufbahn noch zu vergrößern. Die Verwaltung reagiert darauf zurückhaltend.

Seit zehn Jahren gibt es den Ersatz für die ehemalige Eislaufhalle. Die Saison 2016/2017 dauerte 88 Tage und hatte deshalb mehr Besucher (35 000) als die vergangene mit 73 Tagen. Dafür kamen da durchschnittlich 415 Besucher pro Tag, im Vorjahr waren es 393. Start auf dem Kunsteis war jeweils am 8. Dezember. Bernhard Ritter (Freie Wähler) kann sich gut vorstellen, die Eröffnung vorzuverlegen auf den ersten Advent. Das wäre in diesem Jahr der 2. Dezember. Die Stadtwerke haben den Auftakt ab 7. Dezember vorgesehen, enden soll die Saison am 17. Februar 2019.

Ralf Meiser (Grüne) ist froh, dass es ein „Top-Angebot auf diesem Level“ gibt. Er kann sich aber auch gut eine Vergrößerung der 40 mal 20 Meter großen Eisfläche vorstellen. Je größer sie sei, desto attraktiver sei sie. Hier bremste Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann: Man könne alles ausweiten. Aber schließlich zahle die Stadt, die Kosten blieben an der Stadt beziehungsweise an den Stadtwerken hängen. Zudem kämen der Stadt immer wieder „Dinge zu Ohren“, die nicht allzu sehr publik seien. Für die Anwohner im Greut sei der Eisbahnbetrieb „nicht so ganz unproblematisch“. Und bei einer Ausweitung würden die Probleme „nicht weniger“.

Die mobile Eislaufbahn kommt quer durch die Fraktionen gut an. „Als Provisorium gestartet, hat sie ihren Platz gefunden und wird gut nachgefragt“, sagte Thomas Wagenblast. Der CDU-Fraktionsvorsitzende kann sich zwar vorstellen, die Eisbahn möglicherweise mitten in die City zu holen und eventuell an den Weihnachtsmarkt anzubinden. Das sei aber wiederum in der beengten Innenstadt schwer möglich.

Noch in Arbeit ist der Antrag der SPD-Fraktion. Die hatte gefordert, die Eintrittspreise für Besitzer des Aalener Familien- und Sozialpasses weiter zu ermäßigen. Von der Betreiberfirma der Eisbahn war in der vergangenen Saison ein Rabatt von 360 Euro für 206 Kindertickets und 103 Erwachsenentickets abgerechnet worden.