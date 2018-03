Keine Chance gegen den Ligaprimus

Die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn verlieren nach einer schwachen ersten Halbzeit ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer SG Bettringen mit 26:33.

Die HSG startete gut in die Partie, verlor dann aber den Faden. Denn ab dann legten die Gäste aus Bettringen richtig los. Die SG hatte es aber gegen eine langsame und inkonsequente HSG-Abwehr auch nicht besonders schwer. Coach Bjelic reagierte daraufhin früh mit der ersten Auszeit. Doch das Unheil nahm weiter seinen Lauf. Im Angriff agierten die HSG ideenlos und ohne Druck. Damit lud die HSG die Gäste häufig zu Tempogegenstößen ein. Zwischenzeitlich lagen die Gäste sogar mit 14 Toren in Front. Zur Halbzeit betrug der Rückstand der Hausherren immer noch 12 Tore (7:19). In der zweiten Halbzeit änderte sich für den Betrachter am Bild nichts. Die Bettringer spielten weiterhin einen tollen Tempohandball und ließen die Schwarz-Gelben im Angriff verzweifeln. Nach gut einer Dreiviertelstunde lag der Tabellenführer immer noch sehr souverän mit 30:17 in Front.

SG schaltet einen Gang zurück

Die Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt schon längst gefallen. Daraufhin wechselten die Gäste munter durch. So kam auch die HSG-Abwehr inklusive der Torhüter etwas besser ins Spiel. Bemerkenswert ist, dass sich die Bjelic Truppe angesichts des deutlichen Rückstandes nicht aufgab und bis zum Abpfiff noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. Am Ende steht für die HSG dennoch eine deutliche 26:33-Niederlage zu buche. Nach einer insbesondere in der ersten Halbzeit schwachen Vorstellung war an diesem Tag nicht mehr drin.