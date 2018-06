Keine Ausnahme für Hofens Ortsvorsteher

Eigentlich war es eine beschlossene Sache: In das Neubauprojekt von Hofens Ortsvorsteher Patriz Ilg und weiteren Privat-Investoren in der Hofener Ortsmitte mit 17 Wohnungen zieht die Ortsverwaltung ein. Sprich das Rathaus. Daraus wird nun nichts.

Dem Gemeinderat passen die Konditionen nicht, vor allem stößt ihm auf, dass die 25-Prozent-Quote für sozialen Wohnungsbau nicht eingehalten wird, die Miete zu hoch und der Mietvertrag auf 25 Jahre ausgelegt ist. Das bedeutet, dass die städtische Wohnungsbau nun an einer anderen Stelle die Räume für die Ortschaftsverwaltung Hofen bauen soll. Der OB und Aalens Erster Bürgermeister hatten bis zuletzt für das beschlossene Projekt geworben. Umsonst. „Keine Ausnahme für Patriz Ilg“, so die vorherrschende Meinung nach einer ellenlangen Diskussionsrunde inklusive Beratungspause. Angestoßen hatten die lange Runde die Grünen. Thomas Battran hatte an den Beschluss im März erinnert, dass die Hofener Ortschaftsverwaltung in das künftige Gebäude Dorfstraße/Wiesenstraße einziehen wird (wir berichteten). Man hätte in Unkenntnis einiger wichtiger Details zugestimmt, die es nun schwierig machten, dem Mietvertrag zuzustimmen.

Quote nicht eingehalten

Folgende Punkte stören die Grünen: Die 25-Prozent-Quote für bezahlbaren Wohnraum werde nicht eingehalten. Zweitens sei die zum Beschluss vorgelegte Vertragsdauer mit 25 Jahren viel zu lang und die Miete (über zehn Euro pro Quadratmeter) für Hofen zu hoch.

Das hatte Fraktionskollege Michael Fleischer später noch ausführlicher dargelegt, am Beispiel der „Neuen Mitte“ in Dewangen. Und so lange der Mietpreis nicht vom Gutachterausschuss festgelegt sei, hieße die Option für die Grünen klar – die Planung wird gestoppt. Bei dieser „durchaus diffizilen Ausgangssituation“ sprang Roland Hamm (Die Linke) den Grünen zur Seite. „Wie ein roter Faden und fraktionsübergreifend“ ziehe sich der Wunsch durch den Gemeinderat, die soziale Wohnungsnot in Aalen zu lindern.

Hintergrund: Am 14. Dezember hatte der Gemeinderat einstimmig die 25-Prozent-Quote beschlossen. Nun müsse man konsequent bleiben. Andernfalls könne dieses Projekt so nicht stattfinden und die Verwaltung müsse an einem anderen Ort unterkommen. Hamm versuchte dem als Zuschauer anwesenden Ilg und den Privat-Investoren eine Brücke zu bauen: Mit dem Appell, „eine Nacht darüber zu schlafen.“

Hamms Vorschlag wäre auch für Thomas Rühl (Freie Wähler) die „sauberste Lösung“, man könne „nur an Ilg appellieren“, weil das Ganze sonst ein „Gschmäckle“ bekomme. Keine Ausnahme für Ilg, hieß es sowohl bei Fleischer wie auch bei der SPD: Senta D’Onofrio sieht den Gemeinderat in der Pflicht, dem erheblichen Nachholbedarf im sozialen Wohnungsbau nachzukommen. Nun müsse man konsequent bleiben, das ganze habe ja in der Bevölkerung „eine gewisse Brisanz“.

Thomas Wagenblast (CDU) verwies auf den Dezember-Beschluss, im Grundsatz stehe man hinter der Quote. Im Rat gab es nur vier Befürworter der Vorlage, mit der der Mietvertrag beschlossen werden sollte: Den Freien Wähler Franz Fetzer und Eduard Newerkla, CDU-Gemeinderat und im Hofener Ortschaftsrat, der vor einer vertanen Chance für Hofens Innenentwicklung warnte.

Und OB Thilo Rentschler, der sich mehrmals gemeldet hatte mit der „klaren Haltung“, dass Aalen eine investorenfreundliche Stadt sei. Zudem Wolfgang Steidle, der dieses Projekt als „sehr positiv“ für die Innenentwicklung Hofens einstuft. Nach der Beratungspause verkündete Rentschler, sinngemäß: Der Investor halte es für besser, wenn die Ortschaftsverwaltung an anderer Stelle in Räumlichkeiten der Wohnungsbau einzieht.