Der Geschäftsbereich Gesundheit des Landratsamts Ostalbkreis bietet in Aalen und in Schwäbisch Gmünd Sprechstunden zur Aids-Beratung an. Die Sprechstunden sind in Schwäbisch Gmünd immer dienstags und in Aalen mittwochs jeweils von 14 bis 15.30 Uhr (Telefon Schwäbisch Gmünd 07171 / 32-4142, Aalen 07361 / 503-1120). Wegen des Feiertags Allerheiligen am 1. November kann am Mittwoch, 31. Oktober, keine Aids-Sprechstunde in Aalen angeboten werden. Für Fragen und Terminvereinbarungen stehen Mitarbeiter unter den genannten Telefonnummern aber zur Verfügung.