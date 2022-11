Kein Start-Ziel-Sieg der Zerbster

Hohes Zuschaueraufkommen beim Duell der Schwabsberger mit der weltbesten Vereinsmannschaft. Wer glaubte, das sei eine einseitige Angelegenheit, wurde zwei Drittel lang von der Gegenwehr der Mannschaft um Kapitän Fabian Seitz überrascht. Jeweils zwei Punkte auf der Schwabsberger wie auf der Zerbster Seite nach zwei Durchgängen und nur 46 Kegel mehr auf der Habenseite der Gäste war dann schon die große Überraschung. Am Ende siegte dann doch die besser bestückte Mannschaft mit 6:2 (4005:3849).

Schwabsberg aber kann trotzdem stolz sein auf diese Leistung, denn zwei Punkte abzugeben sind die Zerbster in dieser Runde nicht gewohnt. Die Zuschauer kamen auf ihre Kosten, denn Kegelsport vom feinsten wurde von beiden Mannschaften zelebriert. Zerbst spielte neuen Bahnrekord, die erwarteten 700er blieben aus. Schwabsberg stellte den Tagesbestwert mit 687 Kegel durch Fabian Seitz, Stephan Drexler 676 Kegel und Bastian Hopp 656 Kegel spielten neue persönliche Bestleistungen. Mit Spannung wurde die Aufstellung der Zerbster erwartet, die wie gewohnt mit Manuel Weiß und Christian Wilke gegen Michael Niefnecker und Stephan Drexler starteten. Im ersten Satz eine klare Dominanz der Gäste, die jedoch im zweiten Satz von den Schwabsbergern gekontert wurde. Niefnecker spielte weiterhin gut mit, konnte aber den überragend aufspielenden Weiß in der zweiten Hälfte nicht halten und verlor 1:3 (651:678).

Drexler, verhalten gestartet, holte bei Satzgleichstand den Punkt für Schwabsberg (676:668). Raunen unter den Gästen, nachdem bei ausgeglichenem Punktestand nur 19 Kegel Plus auf der Habenseite von Zerbst standen. Die Mittelpaarung brachte die Duelle Ronald Endraß gegen Jürgen Pointinger und Fabian Seitz gegen Florian Fritzmann. Endraß konnte das Spiel in Sätzen ausgeglichen gestalten, musste sich dennoch dem in die Vollen besser spielenden Pointinger geschlagen geben (590:632). Auch Seitz und Fritzmann trennten sich 2:2, wobei Seitz mit dem Tagesbestwert den Punkt für Schwabsberg erzielte (687:672). Weiterhin nach Punkten ausgeglichener Spielstand nach zwei Dritteln. Im Schlussdurchgang gingen für Schwabsberg Bastian Hopp und Michael Schlosser gegen Igor Kovacic und Timo Hoffmann ins Rennen. Hopp ohne Scheu vor großen Namen ging nach Sätzen 2:0 in Führung, im dritten Satz ein erbitterter Kampf, den Hopp knapp an Kovacic verlor. Danach spielte der serbische Nationalspieler wie aus einem Guss und holte bei Satzgleichstand den dritten Punkt für sein Team (656:670). Schlosser traf auf den Tagesbesten Zerbster und verlor sein Spiel 0:4 (589:685). „Auch wenn zum Schluss die Kegeldifferenz auf 156 Kegel angewachsen ist, hat mein Team sehr gut dagegen gehalten und hervorragenden Kegelsport abgeliefert. Wir sind glücklich, derartig gut mitgespielt und dem Publikum einen brillanten Kegelnachmittag beschert zu haben“, so Schwabsbergs Teammanager Reinhard Prickler.