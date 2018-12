Kein Selbstläufer für die HSG

Am letzten Spieltag vor Weihnachten tritt Handball-Bezirksligist HSG Oberkochen/Königsbronn noch einmal in der heimischen Herwartsteinhalle ein. Die Partie gegen die TSG Schnaitheim (Samstag 20 Uhr) ist dabei bereits das Rückspiel zwischen den beiden Teams.

Das Hinspiel in Schnaitheim liegt erst sechs Wochen zurück, seinerzeit gab die Spielgemeinschaft einen fast sicher geglaubten Auswärtssieg in den Schlussminuten noch aus der Hand und musste sich mit einem 23:23-Unentschieden begnügen.

Scheinbar war dieser Punktverlust aber das richtige Signal für die Stegmaier-Truppe, seitdem konnte die HSG alle drei Partien gewinnen und ist somit seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen. Insbesondere der starke Auftritt beim Auswärtssieg beim Tabellendritten Treffelhausen vor zwei Wochen sorgt für positive Stimmung. Nach Verlustpunkten hat sich die HSG damit inzwischen auf den dritten Platz vorgearbeitet.

Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die TSG aber keineswegs, zumal bei der Verletzungsmisere bei der Spielgemeinschaft keine Besserung in Sicht ist: Hug, Ludwig, Eckardt und Engel werden definitiv am Samstag ausfallen. Hinzu kommt, dass bei einigen anderen eine Doppelbelastung in der A-Jugend beziegungsweise zweiten Mannschaft am Samstag ansteht.

Mit einem Sieg im Derby hätte die Mannschaft und das Trainergespann Stegmaier/Hoga die Erwartungen für die Hinrunde auf jeden Fall mehr als erfüllt.